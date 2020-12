EEUU critica ley de regulación nicaragí¼ense

Estados Unidos calificó de arma de represión una polémica ley de regulación de Nicaragua que busca controlar el financiamiento externo de personas, empresas y organizaciones.

Michael Kozak, subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, dijo en una conferencia telefónica con periodistas que el verdadero objetivo de la ley es bloquear la participación de la oposición en las elecciones generales de 2021.

Desafortunadamente el pueblo de Nicaragua no está hoy sólo afectado por huracanes sino que está sufriendo una calamidad política creada por el hombre, dijo Kozak en referencia a los huracanes Eta y Iota que azotaron recientemente a Nicaragua.

Estas son leyes que destrozan aun más la habilidad de los nicaragí¼enses de ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales y son una amenaza a elecciones justas y libres en el 2021", señaló.

La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros -aprobada por el Parlamento que es controlado por el gobernante Frente Sandinista- entró en vigor el 19 de octubre y comenzará a aplicarse a partir del 19 de diciembre, según lo dispuesto por las autoridades.

La legislación obliga a todas las personas, empresas y organizaciones no gubernamentales que reciben fondos del exterior a inscribirse como agentes extranjeros, dar cuentas al Estado del uso de esos recursos y abstenerse de actividades políticas. Las sanciones por incumplimiento de la ley van desde multas hasta la cárcel y confiscación de bienes.

Kozak dijo el miércoles que es preocupante que el gobierno de Daniel Ortega ponga esta presión a las organizaciones humanitarias. Demuestra el miedo que tiene el régimen, agregó.

El funcionario dijo que Estados Unidos ha emitido sanciones contra 24 miembros del gobierno de Ortega y nueve entidades que el gobierno nicaragí¼ense ha usado para reprimir a sus ciudadanos, incluida la policía nacional.

Continuaremos usando éstas y otras herramientas que estén disponibles hasta que veamos una significativa reforma electoral aprobada, dijo Kozak.

La organización no gubernamental sueca We Effect anunció la semana pasada su retiro urgente del país debido a la La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. El grupo llevaba 35 años trabajando en proyectos de ayuda social en Nicaragua.

We Effect ha analizado la legislación y no ve que haya ninguna forma viable de evitar (la inscripción) y al registrarse sería imposible para la organización realizar un trabajo pertinente de cooperación para el desarrollo en el país, indicó la secretaria general de We Effect, Anna Tibblin.

En octubre la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución en la que exigió reformas electorales en Nicaragua, pidió una reestructuración del Consejo Supremo Electoral y reformas técnicas para llevar a cabo comicios libres.

Cada día en Nicaragua el agujero se hace más hondo", dijo Kozak el miércoles. "En algún momento deben parar de excavar y pensar en cómo van a salir del agujero con un gobierno legítimo que sea aceptado como tal por la comunidad internacional y los nicaragí¼enses.

Kozak dijo que Estados Unidos ha entregado 1,6 millones de dólares en asistencia humanitaria a Nicaragua a través del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). El dinero se usará para saneamiento de agua en las comunidades más afectadas, explicó.