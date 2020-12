Argentina: exigencias de Pfizer para vacuna son inaceptables

El gobierno argentino afirmó el martes que la farmacéutica estadounidense Pfizer exigió condiciones "un poco inaceptables para abastecer al país sudamericano de la vacuna contra el coronavirus.

El laboratorio fue uno de los primeros con los que la gestión de Alberto Fernández inició negociaciones para obtener la inmunización, cuando Argentina fue seleccionada a mitad de año como el primer país de América Latina para llevar adelante fases de prueba en personas. Éstas se efectuaron en el hospital Militar, una entidad pública.

El ministro de Salud, Ginés González García, dijo el martes en rueda de prensa que como parte de las negociaciones Pfizer reclamó la sanción de una ley en el Congreso que le garantizara inmunidad ante la justicia local, una cláusula común impuesta por los laboratorios que producen la vacuna ante posibles litigios.

El Congreso argentino aprobó a fines de octubre una norma que no otorga inmunidad jurídica a las farmacéuticas, sino que permite un cambio de jurisdicción fijada de antemano en el contrato.

Según el ministro González García, la central de Pfizer en Estados Unidos consideró que no era suficiente y exigió una nueva ley. La compañía también habría puesto como requisito que el contrato no fuera firmado por el Ministerio de Salud sino por el presidente.

En rigor a la verdad, son condiciones un poco inaceptables, opinó el ministro Ginés González.

La vacuna de Pfizer, que debe empacarse con hielo seco a temperaturas ultrabajas, ya se está aplicando en Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña.

Para el ministro González García, Pfizer no está en condiciones de garantizar el aprovisionamiento de las vacunas por la creciente demanda global y por esa razón dilata negociaciones con nuevos requisitos.

Le hemos pedido la semana pasada que revea todas esas circunstancias porque la voluntad política de Argentina es tener la vacuna de Pfizer, resaltó el ministro de Salud. No quiero pensar mal, pero no quiero tampoco que no correspondan con la actitud que tuvo el gobierno argentino con la empresa desde primer momento. La voluntad y la esperanza la seguimos teniendo.

AP no obtuvo respuesta de la filial argentina de Pfizer sobre los dichos del ministro.

El gobierno argentino también negocia dosis de la vacuna con Rusia por la vacuna Sputnik V y con el laboratorio británico AstraZeneca.

Argentina superó la víspera 1,5 millones de contagios, mientras los muertos ascienden a 41.041.