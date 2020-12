Muere John le Carré, maestro de las novelas de espías

y luego de su equivalente extranjero MI6, sirviendo en Alemania, al frente de la Guerra Fría, bajo la fachada de segundo secretario de la Embajada Británica.

Sus primeras tres novelas las escribió aun siendo un espía, y sus empleadores le exigieron que las publicara bajo un seudónimo. Siguió siendo le Carré durante toda su carrera. Dijo que eligió ese nombre, que significa cuadrado en francés, simplemente porque le gustaba su sonido vagamente misterioso y europeo.

Call For the Dead (Llamada para el muerto) apareció en 1961 y A Murder of Quality (Asesinato de calidad) en 1962. Entonces, en 1963, llegó The Spy Who Came in From the Cold, un relato sobre un agente obligado a desempeñar una última tarea riesgosa en la dividida Berlín. La obra cuestionaba un tema recurrente del escritor: lo borrosas que son las líneas morales en el espionaje, y la dificultad de distinguir entre el bien y el mal. Le Carre dijo que la escribió durante uno de los momentos más oscuros de la Guerra Fría, justo después de la construcción del Muro de Berlín, cuando él y sus colegas temían una inminente guerra nuclear.

La novela fue elogiada de inmediato como un clásico y le permitió renunciar al servicio de inteligencia para dedicarse de lleno a la literatura.

Smiley apareció en sus dos primeras novelas y en la trilogía de Tinker Tailor Soldier Spy, The Honorable Schoolboy y Smiley™s People. Le Carre dijo que el personaje se basaba en John Bingham, un agente del MI5 que escribió thrillers de espionaje y alentó la carrera literaria de Le Carré.

A Perfect Spy (Un espía perfecto), su novela más autobiográfica, sigue la formación de un espía a través del personaje de Magnus Pym, un chico cuyo padre criminal y crianza inestable se asemejan mucho a su vida.

Le Carré se casó en 1954 con Alison Sharp, con quien tuvo tres hijos antes de divorciarse en 1971. Al año siguiente contrajo segundas nupcias con Valérie Jane Eustace, con quien tuvo un hijo, el novelista Nick Harkaway.

Le sobreviven su esposa y sus hijos Nicholas, Timothy, Stephen y Simon.