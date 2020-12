Trump pierde otra demanda postelectoral en Wisconsin

El presidente Donald Trump perdió el sábado otra demanda federal presentada en Wisconsin con la que el mandatario saliente buscaba ser declarado ganador sobre el demócrata Joe Biden. El juez federal de distrito Brett Ludwig dijo que los argumentos de Trump fracasan de hecho y de Derecho.

Se trató de la segunda derrota legal de Trump en un día en el estado.

El viernes, el presidente perdió otra demanda federal con la que también intentó descalificar más de 221.000 votos en los dos condados más demócratas de Wisconsin. En cambio, Trump no está impugnando ningún voto en los condados donde sí ganó.

El nuevo fallo se produjo mientras el abogado de Trump, en otro caso, a nivel estatal, enfrentó un aluvión de preguntas sobre sus reclamos en la Corte Suprema de Wisconsin, tanto de jueces conservadores como centroziquierdistas. El abogado de Trump intentaba impugnar el fallo de un magistrado estatal.

Esta demanda, señor Troupis, huele a racismo, le dijo la jueza Jill Karofsky al abogado de Trump, Jim Troupis, al principio de sus argumentos. No sé cómo puede presentarse ante este tribunal y posiblemente pedir un remedio que no se ha escuchado en la historia de Estados Unidos... No es normal.

Biden ganó en Wisconsin por unos 20.600 votos, un margen de 0,6%, ratificado tras un recuento en los dos condados más grandes, Milwaukee y Dane.

El Colegio Electoral se reunirá el lunes y los 10 demócratas votarán por Biden.

Trump había exhortado a los jueces de tribunales inferiores a que sentenciaran rápidamente para poder apelar antes de que se reúna el Colegio Electoral el lunes.