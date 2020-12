Leopoldo López: Colombia lo ayudó a salir de Venezuela

e hizo un llamado a apoyar la consulta alterna que impulsan los opositores contra las elecciones parlamentarias de Maduro.

La dictadura les decía a los venezolanos: si no votas, te mueres; si no votas por mí, te mueres, y la respuesta digna del pueblo venezolano fue no escuchar esa amenaza, declaró López.

El líder llamó a la unidad en momentos en que la oposición venezolana está fracturada y pidió a la comunidad internacional no aliviar las sanciones sobre Maduro y su gobierno.

López responsabilizó a Maduro por crímenes de lesa humanidad, respaldándose en el informe de la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas que investigó posibles ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones cometidos en Venezuela.

La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos", señala el documento publicado en septiembre de este año.