Diego Luna reflexiona sobre la paternidad en Wander Darkly

Diego Luna reflexiona sobre la paternidad y la memoria en Wander Darkly, un drama que protagoniza junto a Sienna Miller y que se estrena el viernes on demand.

La película sigue a Adrienne y Matteo, una pareja multicultural de Los íngeles que vive en unión libre con una bebé recién nacida. La relación no está en su mejor momento cuando un terrible accidente automovilístico hace que Adrienne dude si está viva o muerta.

El guion lo disfruté muchísimo, dijo Luna en una entrevista reciente por videollamada desde Londres. Me hizo llorar la primera vez que lo leí, eso es una muy buena señal.

Matteo ayuda a Adrienne a recuperarse recordando momentos importantes de su relación y las decisiones que los llevaron hasta ese momento. Los recuerdos no sólo se presentan como flashbacks, sino que la pareja comenta las situaciones en retrospectiva. Pero al hacerlo, ambos se dan cuenta de que, a pesar de que vivieron muchas experiencias juntos, cada uno guarda recuerdos diferentes, muchas veces contradictorios. La confrontación les sirve para ir descubriendo la verdad.

La memoria es el gran tema de esta película: ¿cómo pudimos haber compartido un momento y sin embargo recordarlo de forma tan distinta?, dijo Luna. Esta pareja hace un recuento sobre su historia y te das cuenta que no habían sido honestos del todo en esos momentos que están revisitando y que no contemplaron la reacción del otro. Muchas veces nos vamos en la vida sólo pensando en nosotros y no en lo que estamos generando, y creo que esa es una enseñanza increíble.

El actor comparó este aspecto de la película con una mayor empatía desarrollada por muchos durante la pandemia.

Creo que pocas cosas tan importantes se han vuelto evidentes ahora con la pandemia, que es que mi experiencia en este lugar, en este mundo, no tiene sentido si no contemplo la experiencia de otros, dijo Luna. Esto que para ti significó una cosa, para otro significa otra y no puedes anular ese punto de vista. Te tiene que interesar. Tienes que tener curiosidad por lo que le pasa al otro y cómo mira las cosas el otro.

La paternidad, como la presenta la cinta, está lejos de ser color de rosa. De hecho, es uno de los elementos que generan estrés en la pareja. Matteo le recrimina a Adrienne que era ella la que quería tener una bebé, y ella cree que no es lo suficientemente responsable, pero al final de cuentas ambos quieren permanecer juntos por su hija.

Para Luna, quien en la vida real es padre de dos hijos, la paternidad suele ser banalizada como el mejor regalo de la vida.

Tendemos luego a romantizarlo mucho y a no profundizar y es un reto brutal, viene acompañado de mucha inseguridad y de muchos errores, una cadena de errores que hay que ir asimilando y de los que hay que ir aprendiendo y creciendo, dijo. En muchos sentidos es el paso más importante que uno puede dar en la vida. Sin embargo, lo das en equipo y eso conlleva un reto para ese equipo y un reto que no es fácil. De eso trata mucho la película.

La cinta fue escrita y dirigida por Tara Miele, directora de The Lake Effect, Thinspiration (Hambre al límite) y Lost Boy (Identidad perdida). A pesar de que Matteo es de origen mexicano y Adrienne es una estadounidense blanca, Luna destacó que la historia, como la plantea la realizadora, presenta con honestidad a este tipo de parejas, sin caer en estereotipos.

Sentía simplemente que estábamos contando una historia verdadera, una historia real que se parece a la de muchas y muchos en Estados Unidos, sobre todo en Los íngeles, dijo el actor de Narcos y Rogue One: A Star Wars Story.

Simplemente ves a seres humanos relacionándose sin prejuicios, sin una agenda detrás más allá de contar una historia de amor, agregó.