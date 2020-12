AP nombra "I Just Wanna Live" la mejor canción de 2020

en un año de pandemia en que necesitamos desesperadamente una canción bailable épica que nos ayudara a sobrepasar el día.

3. Black Like Me de Mickey Guyton: Al escarbar profundo para escribir letras personales sobre su crianza, siendo esa rara cantante negra en la escena de la música country, Mickey Guyton creó una canción hermosa y conmovedora que está destinada a convertirse en clásico.

4. Coffee de Kelly Rowland: Una interpretación suave y sexy de esta diosa del R&B.

5. All of My Love de Charlie Wilson con Smokey Robinson: El tío Charlie y el tío Smokey juntos son una bendición musical. Los ídolos del soul unieron fuerzas en una de las mejores colaboraciones del año que seguramente te hará sonreír.

6. The Box de Roddy Ricch: Inserta un emoji de fuego aquí.

7. Don™t Start Now de Dua Lipa: Con esta adictiva joya pop y sus movimientos de baile, Dua Lipa está bien encaminada a dominar el mundo.

8. I Hope de Gabby Barrett con Charlie Puth: La revelación country Gabby Barrett ya tenía un éxito con la versión original de I Hope cuando Charlie Puth le envió un mensaje privado y le pidió agregar su voz y actualizar el beat. El resultado: un éxito pop innegable.

9. For the Night de Pop Smoke con DaBaby y Lil Baby: Al difunto rapero Pop Smoke claramente le gustaban las melodías de hip hop, lo que explica por qué la mayoría de sus canciones han tenido éxito en TikTok. For the Night es un gran éxito que también incluye a otros artistas de la nueva generación del rap.

10. Ice Cream de BLACKPINK con Selena Gomez: El grupo femenino de K-pop BLACKPINK se alió con Gomez en esta canción pegajosa, tan dulce e irresistible como el helado.