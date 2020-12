AP: Spell My Name de Toni Braxton es el álbum del año

Los 10 mejores álbumes del año, del mercado anglo, según el editor de música de The Associated Press Mesfin Fekadu:

1. Spell My Name de Toni Braxton: Puedo respirar de nuevo, en parte gracias a la leyenda viva Toni Braxton. El 2020 fue un completo desastre, y una manera de escapar de la locura fue a través de la música. Spell My Name, el 10mo álbum de Braxton, salió en agosto en medio de la pandemia y otros problemas mundiales. A este álbum le digo: Eres todo para mí. En mi casa ha sonado los siete días de la semana desde su lanzamiento. Ni quiero apagarlo. Escúchenlo y déjense llevar.

Con la participación de invitados que van desde la genial rapera Missy Elliott hasta el compositor Babyface y la guitarrista H.E.R., permitan que Toni les sane el corazón con una canción de desamor tras otra en esta épica colección de 10 temas. Pero no se preocupen, no es un ábum deprimente; es R&B clásico en la voz de una veterana que sabe cómo exteriorizas los sentimientos de una manera hermosa. En Do It, canta sobre cómo él no fue lo suficientemente hombre. En Saturday Night y Gotta Move On es ella quien rompe la relación y se libra de un tipo malo. En Dance, trae el calor con una canción perfecta para reuniones con amigos o familiares (¡¡¡sólo esperen a que acabe el distanciamiento social!!!)

¿De cuántas formas puedo decirlo? Spell My Name es el álbum No. 1 del año.

2. The Album de Teyana Taylor: la princesa del R&B Teyana Taylor fue muy audaz al titular su más reciente lanzamiento The Album (El álbum), y tuvo sus razones. El proyecto, su tercero, es una aventura estupenda y sentida de 23 canciones sobre una mujer que va experimentando los altos y bajos de la vida. Su voz es lacerante, sus letras impactantes, su sonido familiar y refrescante.

3. Lady Like de Ingrid Andress: esta producción de Andress, una cantante country emergente con una mano firme para escribir, te hará sentir todo tipo de emociones, muy al estilo de Kacey Musgraves con su revolucionario Golden Hour.

4. Ungodly Hour de Chloe x Halle: Desde Do It hasta Busy Boy, Chloe x Halle se sueltan el pelo en su segundo álbum de estudio, llevándonos del sofá al club nocturno.

5. good to know de JoJo: esta fiera vocal vierte todas sus emociones en good to know, un álbum estupendo para escuchar ahora, y en cualquier momento del día.

6. Letter to You de Bruce Springsteen: al abrirse sobre sus amigos fallecidos, Springsteen suena hermosamente adolorido y crudo en este excelente álbum de rock que grita ¡Tí“CAME EN VIVO!

7. Celia de Tiwa Savage: la superestrella nigeriana Tiwa Savage demuestra por qué es la reina del afrobeat en Celia, un disco con canciones adictivas como Koroba, Attention, Dangerous Love, Ole, Park Well y Temptation, esta última junto a Sam Smith. Savage se mueve al ritmo de su propio tambor, y escucharla te llevará a hacer lo mismo.

8. folklore de Taylor Swift: un álbum intrépido de una cantautora cinco estrellas.

9. JAGUAR de Victoria Monét: Victoria Monét ha ayudado a muchas estrellas, desde Ariana Grande hasta Chloe x Halle, a componer éxitos. Es hora de que sus álbumes también reciban atención. Su EP de 2018 Life After Love, Pt. 2 fue una obra maestra, y este año lanzó otro verdadero nocaut: JAGUAR, un disco contemporáneo de R&B que demuestra que todavía hay mucho por venir de Monét.

10. Brightest Blue de Ellie Goulding: en sus primeros tres discos, Ellie Goulding exploró distintos sonidos sin perder el ritmo, y su cuarto lanzamiento no es distinto en este sentido. Empapadas de emoción, las canciones que conforman Brightest Blue son audaces y valientes, arraigadas al imponente estilo vocal etéreo de Goulding. Cantar las penas nunca había sonado mejor.