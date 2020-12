Holanda: Investigan penalmente a exdirector del banco ING

Una corte holandesa ordenó el miércoles iniciar una investigación penal al exgerente general del banco ING, Ralph Hamers, por su papel en un escándalo de lavado de dinero que se resolvió mediante el pago de una suma descomunal en 2018.

ING pagó 775 millones de euros para cerrar el caso, en el cual, según la fiscalía financiera del país, el banco no aplicó debidamente una ley que previene el lavado de dinero y la financiación del terrorismo al no verificar de manera cabal los antecedentes de sus clientes ni investigar las transacciones sospechosas.

Hamers, que actualmente es el CEO del banco UBS con sede en Zúrich, reconoció en 2018 que el banco no había hecho lo suficiente para impedir el lavado de dinero.

La corte de apelaciones de La Haya ratificó el miércoles el acuerdo y pidió a la fiscalía que inicie una causa contra Hamers.

Los hechos son graves, no se llegó a un acuerdo con el director mismo y éste no ha asumido públicamente la responsabilidad por sus actos, dijo el tribunal en un comunicado. La corte considera importante que en un caso criminal público se confirme el criterio de que los directores de los bancos no quedan impunes en casos de conducta prohibida grave.

Hamers no respondió a los pedidos de declaraciones a través de UBS. El banco suizo dijo en un comunicado que tomaba nota de la decisión de la corte holandesa y expresó plena confianza en la capacidad de Hamers paras dirigirlo.

ING dijo que deplora la decisión de investigar a Hamers porque es contraria a la evaluación del ministerio público de que, sobre la base de la investigación, no hay méritos para demandar a empleados o exempleados de ING.