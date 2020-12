Sin disfraces, Gary Oldman encuentra la frecuencia de "Mank"

un arco imperceptible, dice Oldman. Apenas existen grabaciones de Mankiewicz hablando, así que Oldman, asumiendo que la manzana no cae muy lejos del árbol, se apoyó en aquellas del hermano de Mankiewicz, el director de All About Eve (La malvada) Joseph Mankiewicz.

Dance ha sugerido previamente que Oldman se puso un poco impaciente con la proclividad de Fincher de hacer muchas tomas. (Dos escenas, cada una de ellas fiestas con extensas conversaciones, tomaron toda una semana de rodaje). Pero Oldman dice que disfruta el proceso, aun si a veces parece que no acaba.

Puedes imaginarte en el plató haciendo una escena 30 veces y entonces diciéndole a alguien, ˜Dios, hemos hecho esta escena 100 (grosería) de veces™. Y entonces David con su sonrisa angelical dice, ˜Sí, y la vamos a hacer 101™, dice Oldman. A veces sientes que el director no se ha retirado de una escena que no ha logrado. A veces sientes que estás haciendo un día, en lugar de una película. Eso jamás lo sentirías en un plató de Fincher.

Jake Coyle está en Twitter como http://twitter.com/jakecoyleAP.