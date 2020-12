Una Navidad con Juanes, Thalía, Camilo y Schachris

Desde una cena con Juanes hasta un concierto por una buena causa y múltiples estrenos de clásicos y nuevas canciones, Navidad llega con muchas ofertas de entretenimiento. Aquí algunas de ellas.

JUANES, ANFITRION NAVIDEÑO

Juanes y su esposa, Karen Martínez, invitan a compartir mesa con Ana de la Reguera, Aislinn Derbez y Sebastián Zurita en el especial Celebremos: Eterna Navidad que se estrena el viernes por Pantaya. Los Tigres del Norte, Danna Paola, Morat, Paty Cantú, Jay de la Cueva, Luciano Pereyra y Alejandro Fernández con sus hijas América, Camila y Valentina también están entre los invitados.

Fue demasiado interesante, divertido, distintos todos entre sí, dijo Juanes en una entrevista reciente por videollamada desde Miami.

Entre charlas y bromas los chefs Benito Molina y Solange Muris preparan platillos creativos para la cena, mientras que los invitados intercambian regalos. El especial, dirigido por Picky Talarico, logra el equilibrio entre la buena vibra de la Navidad y el gusto de reunirse, con momentos emotivos al final de un año tan complicado como el 2020.

Es importante tener ese momento para reflexionarlo y aprovechamos entre lo divertido y la broma, pero también hablando de cosas serias y más que nos tocan a todos en el alma como ha sido esta situación del COVID, y esta Navidad que hasta este momento es impredecible, dijo Juanes. Esto ha sido un revolcón para todos como sociedad, como humanidad, mejor dicho.

Juanes dijo tener muy buenos recuerdos de Navidad en la casa de sus padres en Colombia, donde se celebra al Niño Jesús el 25 de diciembre por la mañana. Evocó esa ilusión de irse temprano a dormir para poder despertarse a tiempo para abrir los regalos: Todo esto a mí me marcó definitivamente y como papá de mis hijos también me preocupé para que su infancia tuviera también ese mismo color, esa misma alegría y fantasía que hace falta también mucho, mucho.

NOEL SCHAJRIS LLEVA MíS ALLí SU AMOR POR LA NAVIDAD

Un año después de lanzar Noel es Navidad, Noel Schajris quería darle a sus fans la oportunidad de disfrutar este álbum en formato físico, en una edición de lujo con canciones adicionales.

Noel es navidad. Deluxe está disponible en CD y vinilo e incluye Rodolfo el reno y El niño del tambor en frecuencia de 432 hertz, en vez de los usuales 440, así como versiones instrumentales de ambas canciones.

Hay algunos locos en el mundo que están grabando música en 432 (hertz) porque dicen que esa frecuencia es más ad hoc, más digerible para el cuerpo y para el alma, dijo Schajris en entrevista desde Bogotá. Es muy interesante, he estado investigando mucho al respecto... genera definitivamente una armonía mucho más grande en las células del cuerpo y en el alma.

Shchajris dijo que le gustan las canciones navideñas porque, aunque son clásicas, permiten experimentar con otros géneros como el jazz o el R&B, como se percibe en su disco.

Planea cerrar el 2020 con gratitud a la vida, la salud y la familia. Ha sido un año de volver a respirar y volver a valorar lo básico, tener salud, tener un vaso de agua enfrente, tener a tu familia bien, dijo. Agradezcamos la vida y unámonos más que nunca como seres humanos.

UN TENOR Y DOS ASTROS POP POR UNA BUENA CAUSA

El tenor mexicano Fernando de la Mora invita a un concierto con el astro pop Emmanuel y su hijo Alexander Acha para apoyar una buena causa.

Compartiendo vida y esperanza en Navidad se transmitirá el 18 de diciembre a las 20:00 horas de Ciudad de México (0200 GMT) por la plataforma de streaming Cinepolis Klic y servirá para recaudar fondos para la Fundación Comparte Vida, A.C., que apoya a niños de escasos recursos con leucemia.

Que podamos salvar por lo menos una vida y si podemos salvar por lo menos 10 vidas sería una maravilla, dijo De la Mora a la AP desde la capital mexicana. Es un proyecto a favor de niños que sufren esta terrible enfermedad de la leucemia, una enfermedad que es costosísimo el tratamiento.

De la Mora colabora con la fundación desde hace 15 años. Ediciones anteriores del concierto se han realizado en teatros, pero la pandemia les abrió la puerta del streaming permitiendo que un mayor número de gente vea la presentación a un menor costo: 150 pesos (7,5 dólares).

Los cantantes interpretarán canciones navideñas acompañados por el director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México Rodrigo Macías.

OTROS ESTRENOS

José Feliciano celebra el 50mo aniversario de su clásico Feliz Navidad con una nueva versión junto a una treintena de artistas que incluyen a Jason Mraz, Lin-Manuel Miranda, Shaggy, Michael Bolton, CNCO, Big & Rich y Patricia Manterola. La idea de ˜Feliz Navidad™ era tratar de unir a la gente, dice el músico. Mi idea cuando escribí la canción era que no importaba en qué idioma cantaras, todos compartimos el sentimiento de la Navidad.

Es un sentimiento que sin duda comparte Thalía, quien también hizo su propia versión de la canción, a ritmo de merengue electrónico con toques pop. La cantante mexicana lanzó un respectivo video animado en el que aparece como una caricatura, rodeada de personajes navideños.

Otras que grabaron Feliz Navidad este año fueron Mon Laferte y Gwen Stefani, para el álbum decembrino de esta última You Make It Feel Like Christmas.

Por su parte Víctor Manuelle, quien recientemente recibió una nueva nominación al Grammy por el álbum Memorias de Navidad, estrenará el 12 de diciembre un especial en YouTube del mismo título en el que interpretará todas las canciones del disco. El astro de la salsa también lanzó recientemente el video musical de Ya se ven las bombillitas, uno de sus temas más populares.

Asimismo, el colombiano Camilo grabó una versión del clásico 5 pa las 12 del difunto compositor venezolano Oswaldo Oropeza, con hermosos arreglos acústicos. El tema fue lanzado por Spotify como parte de su campaña de sencillos navideños.

Y para el 24 de diciembre, el dúo Pimpinela ofrece un concierto virtual en el que interpretará sus canciones favoritas de la época, desde Ven a mi casa esta Navidad de Luis Aguilé, hasta la omnipresente Feliz Navidad y el clásico estadounidense What a Wonderful World. Los boletos cuestan 10 dólares.

