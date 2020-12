Roddy Ricch, el más escuchado en Apple Music en 2020

LUV vs. The World 2 de Lil Uzi Vert por detrás de Ricch. Over It, de la estrella del R&B Summer Walker, cerró el quinteto de cabeza.

Blinding Lights de The Weeknd fue la segunda canción más escuchada del año, por delante de Dance Monkey de la cantante australiana Tones and I, Rockstar de DaBaby y Ricch y Life Is Good, de Future y Drake.

"Dance Monkey, que se lanzó en 2019 pero alcanzó el cuarto puesto en la lista Hot 100 de Billboard este año, fue el tema más buscado en Shazam este año. El Top 5 en la aplicación de búsqueda de canciones adquirida por Apple en 2018 lo completan Roses (Imanbek Remix) de SAINt JHN, Blinding Lights, Breaking Me de Topic & A7S y Ride It de Regard.

En función del tiempo dedicado a ver su letra en Apple Music, el atrevido éxito de Cardi B y Megan Thee Stallion WAP encabeza la lista de letras más leídas de 2020. Junto a ella están Dance Monkey", Yoru ni Kakeru de YOASOBI, The Box de Ricch y Pretender, de Official HIGE DANdism.