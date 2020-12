Biden dice que mantendrá los aranceles de EEUU a China

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, no retirará de inmediato los aranceles impuestos a muchas importaciones procedentes de China, decididos por el presidente saliente Donald Trump, y tampoco romperá el acuerdo comercial inicial obtenido por el gobierno de Trump.

Biden argumentó que quiere maximizar su capacidad de maniobra en futuras conversaciones con el rival geopolítico de Estados Unidos.

En entrevista con Thomas Friedman, columnista del New York Times, Biden afirmó: No voy a hacer ningún movimiento inmediato, y lo mismo se aplica a los aranceles. Biden agregó: No voy a prejuzgar mis opciones. La columna de Friedman fue publicada el miércoles.

Durante el gobierno de Trump, Estados Unidos y China se enfrascaron en una guerra comercial de un año que se detuvo en gran medida desde que ambas partes llegaron a un acuerdo de fase uno en enero. Si bien algunas industrias y sectores económicos se han beneficiado de las políticas proteccionistas de Trump, la comunidad empresarial y la mayoría de los expertos han criticado en gran medida las políticas, pues la mayor parte del costo de los aranceles ha sido asumido por empresas y compradores estadounidenses.

Biden le dijo a Friedman que una de las primeras prioridades después de asumir el cargo en enero será restablecer las relaciones con países aliados para fortalecer su posición negociadora frente a China. Biden dice que la clave para las conversaciones con China es la capacidad de negociación y, en su opinión, todavía no la tenemos.