Bad Bunny es el artista más reproducido de 2020 en Spotify

¿El artista más escuchado del año en Spotify? A nivel mundial: Bad Bunny.

El superastro puertorriqueño tiene el mayor número de reproducciones en la plataforma musical para 2020, con 8.300 millones a nivel mundial. El ganador del Latin Grammy, quien lanzó la semana pasada el álbum El último tour del mundo, encabeza la lista cuyos primeros cinco puestos incluyen a Drake, J Balvin, Juice WRLD y The Weeknd.

Con más de 3.300 millones de reproducciones, el segundo álbum en solitario de Bad Bunny YHLQMDLG lidera la lista de álbumes con mayor número de streams en Spotify a nivel global. After Hours de The Weeknd, Hollywood™s Bleeding de Post Malone, Fine Line de Harry Styles y Future Nostalgia de Dua Lipa completan los primeros cinco.

El álbum de The Weeknd es el único entre los cinco más reproducidos que no recibió ninguna nominación al Grammy. El sencillo del album, Blinding Lights, es la canción más reproducida del año en Spotify, con 1.600 millones de streams a nivel mundial.

Dance Monkey, de la cantante australiana Tones and I, es la segunda canción más reproducida del año, mientras que The Box de Roddy Ricch, Roses “ Imanbek Remix de SAINt JHN y Don™t Start Now de Lipa quedaron en tercero, cuarto y quinto lugar, respectivamente.

En Estados Unidos, el difunto rapero Juice WRLD fue el artista con más reproducciones en Spotify. Su álbum Legends Never Die fue el más escuchado en Estados Unidos, mientras que The Box de Ricch fue la canción más reproducida en el país.