Nuevo esta semana: Serie de Selena, Shameless y Shawn Mendes

Una lista curada por The Associated Press de lo que está llegando esta semana a la TV, los servicios de streaming y las plataformas musicales.

CINE

” Los amantes de la historia del cine disfrutarán Mank de David Fincher, sobre el guionista de Citizen Kane (El ciudadano Kaine) Herman J. Mankiewicz, quien es magistralmente interpretado por Gary Oldman. Hermosamente filmada en blanco y negro, la película nos transporta al sistema de los estudios durante la era de la depresión, la campaña a gobernador de Upton Sinclair, las elegantes fiestas de Randolph Hearst y Marion Davies y ese bungalow en Victorville donde se escribió el primer borrador del clásico de Orson Welles. Mank, que se estrena el viernes en Netflix, es una de las mejores películas del 2020 y es tanto un homenaje como una crítica a la edad dorada de Hollywood. Amanda Seyfried, en el papel de Davies, ofrece una de las mejores actuaciones del año.

” Otra película llena de actuaciones extraordinarias es Sound of Metal, protagonizada por Riz Ahmed como un baterista de punk metal que pierde repentinamente la audición. La cinta, con subtítulos en inglés, presenta el mundo de la comunidad sorda de Ruben (Ahmed) de una manera nunca antes vista ni escuchada. Es la ópera prima de Darius Marder (un guionista de The Place Beyond the Pines, o El lugar donde todo termina), quien reunió a un equipo de expertos en edición y mezcla de sonido para crear una experiencia auditiva única que simulara la experiencia del protagonista.

” Si 30 dólares te parecieron demasiado para rentar la nueva versión con actores de Mulan (Mulán), finalmente podrás verla gratis en Disney+ (si estás suscrito al servicio). La adaptación dirigida por Niki Caro de este relato chino sobre una joven que se hace pasar por hombre y asume el lugar de su padre en el ejército es realmente hermosa, con imponentes paisajes y coloridos vestuarios. Aunque quizás no iguale la magia intoxicante que es sinónimo de Disney, vale la pena verla. La versión animada también está disponible en el servicio.

” Lindsey Bahr

MÚSICA

” La temporada de fiestas no sería igual sin All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey. Durante un año normal, Carey estaría de gira por estas fechas llevándole alegría a sus fans en persona. Pero como los conciertos en vivo no son cosa del 2020 debido a la pandemia, este viernes la cantante lanza un especial navideño en Apple TV+: Mariah Carey™s Magical Christmas Special. El programa incluye una mezcla de actuaciones musicales, danza y animación. Entre los participantes están Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Tiffany Haddish, Misty Copeland y los mellizos de 9 años de Carey: Moroccan y Monroe.

” Shawn Mendes lanzó su álbum debut en 2015 y este viernes lanza su cuarto disco de estudio. Wonder continúa mostrando el crecimiento de Mendes como cantante, compositor e intérprete. Incluye los sencillos Wonder y Monster con Justin Bieber, que debutó en el Top 10 de la lista Hot 100 de Billboard esta semana. Un documental en Netflix titulado Shawn Mendes: In Wonder que acompaña el álbum sigue el ascenso y recorrido del artista durante los últimos años.

” La Navidad llegó temprano cuando Carrie Underwood lanzó el primer álbum navideño en septiembre, y este jueves estrenará un especial de TV para acompañarlo. En My Gift: A Christmas Special from Carrie Underwood de HBO Max ” dirigido por el laureado director musical Rickey Minor ” la superestrella de la música country es acompañada por una orquesta en vivo, un coro y su banda. John Legend hace una aparición especial, y los espectadores también podrán ver al hijo de 5 años de Underwood, Isaiah, grabando entre bambalinas su parte para una versión de Little Drummer Boy.

” Mesfin Fekadu

TELEVISIí“N

” Selena: The Series (Selena: la serie), de Netflix, sigue el paso de Selena Quintanilla de una jovencita talentosa a un fenómeno musical, con la ayuda de su familia. Como una estrella femenina en un mundo de música tejana dominado por los hombres, la cantante estaba por cumplir 24 años cuando una exsocia de negocios la mató a tiros en 1995. La serie de dos partes se estrena el viernes con Christian Serratos (The Walking Dead) como Selena y Gabriel Chavarria (East Los Angeles) y Ricardo Chavira (Desperate Housewives) entre los miembros del elenco.

” La 11a y última temporada de la tragicomedia de Showtime Shameless debuta el domingo a las 9 p.m. de Nueva York (0200 GMT) y aborda la pandemia, la gentrificación urbana y las presiones personales en las vidas de los Gallagher. El avejentado patriarca Frank (William H. Macy) lidia con las consecuencias de años de abuso al alcohol y las drogas, mientras que Ian y Mickey (Cameron Monaghan, Noel Fisher) tienen dificultades como recién casados. Deb (Emma Kenney) está lista para darlo todo como madre soltera y Carl (Ethan Cutkosky) se siente igual sobre su emergente carrera como agente policial.

” Dos respetados veteranos están detrás de A Suitable Boy, una serie limitada dirigida por la cineasta Mira Nair (Monsoon Wedding, The Namesake) y escrita por Andrew Davies (Pride and Prejudice, House of Cards). El drama, una adaptación de la extensa novela homónima de Vikram Seth, transcurre en India en la década de 1950 y sigue a un estudiante universitario moldea su identidad mientras su país, recientemente independizado, hace lo mismo. El elenco, completamente indio, incluye a Tabu (The Namesake, Life of Pi) y Tanya Maniktala. La serie se estrena el 7 de diciembre en Acorn TV.

” Lynn Elber