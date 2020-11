Rita Ora se disculpa por celebrar cumpleaños en pandemia

La cantante británica Rita Ora se disculpó el lunes por haber violado las reglas de confinamiento para celebrar su cumpleaños, diciendo que fue un error de juicio serio e inexcusable.

El diario The Sun publicó fotos de Ora y otras personas, incluidas las modelos Cara y Poppy Delevingne, llegando el sábado al restaurante Casa Cruz en el área de Notting Hill, en Londres.

Bajo las reglas de confinamiento que terminan el miércoles, todos los bares y restaurantes de Inglaterra deben permanecer cerrados excepto para encargos y envíos, y está prohibido que la gente se reúna en lugares cerrados con miembros de otras viviendas.

Tuve una pequeña reunión con algunos amigos para celebrar mi 30mo cumpleaños, dijo Ora en Instagram.

Fue una decisión de último momento tomada con la idea equivocada de que estábamos saliendo del confinamiento y de que esto estaría bien, escribió.

Ora, cuyos éxitos incluyen Anywhere y I Will Never Let You Down, dijo que ahora se da cuenta de cuán irresponsables fueron estas acciones y asumo total responsabilidad.

Reportes de la fiesta generaron críticas generalizadas.

Cuando le preguntaron sobre el evento, el vocero del primer ministro Boris Johnson, Jamie Davies, dijo que era importante que todos en la sociedad den el ejemplo y sigan las reglas. Eso aplica a cada miembro del público, incluyendo celebridades.

Gran Bretaña tiene el mayor número de muertes por coronavirus en Europa, con más de 58.000.