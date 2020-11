Probando nueva estrategia, "The Croods" recauda 14,2 mdd

Probando una novedosa estrategia de estrenar una película, la secuela animada The Croods: A New Age del estudio Universal Pictures tuvo uno de los mejores fines de semana de debut desde que empezó la pandemia en marzo, recaudando 14,2 millones de dólares en el feriado de cinco días por el Día de Acción de Gracias, de acuerdo con cálculos publicados el domingo.

Aunque la tradición ha sido que los estrenos estén 90 días en cartelera, Universal tendrá la cinta en cines durante un periodo corto en Estados Unidos, con las principales cadenas AMC y Cinemark, lo que le dará al estudio la opción de mudar los estrenos a las plataformas de televisión a la carta apenas 17 días después.

Se prevé que The Croods: A New Age esté en las plataformas de video antes de Navidad, a un costo de 20 dólares por renta. Este gesto forma parte de cambios más amplios en la industria cinematográfica, que sigue tambaleándose por la pandemia del coronavirus.

The Croods: A New Age recaudó 9,7 millones de dólares del viernes al domingo, cantidad que compite con lo sumado por Tenet en octubre.

Si bien el estreno de The Croods: A New Age superó las expectativas ”algo que Hollywood no había visto en meses”, fue apenas una pizca de lo que genera esta rama de la economía en la agitada temporada navideña. El año pasado, por ejemplo, Frozen II lideró la cartelera en el feriado de cinco días por el Día de Acción de Gracias con 123,7 millones de dólares, mientras que Knives Out obtuvo 41,7 millones.

Desde que se estrenó Tenet, la mayoría de los grandes estrenos han sido pospuestos o trasladados a las plataformas digitales, aunque en ocasiones se han mostrado en cines de otros países. Walt Disney Co. ofreció Mulan en su plataforma Disney+ como un producto premium, pero la cinta sí se estrenó en los cines de China y otras partes del mundo. El próximo mes, Warner Bros. lanzará Wonder Woman 1984 de manera simultánea en HBO Max y en los cines. En tanto, Disney ha decidido que la cinta animada Soul de Pixar se estrenará en su plataforma de streaming.