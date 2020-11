Cuba: policía saca a artistas por violar protocolo COVID-19

y se habían atrincherado en la sede de la agrupación en La Habana Vieja, informaron que posteriormente fueron llevados a sus hogares por los uniformados.

Un video publicado en la web Razones de Cuba, afín al gobierno, mostró el momento en que policías y personas con batas médicas sacan a los huelguistas que llevaban más de 10 días allí.

Las autoridades sanitarias ingresaron con motivo de certificar la violación del protocolo de salud para los viajeros internacionales, ejecutada por el ciudadano cubano con residencia mexicana, Carlos Manuel ílvarez Rodríguez, explicó un artículo publicado en el portal oficial Cubadebate.

ílvarez, escritor de profesión y quien se sumó a la protesta luego de declarar otra dirección donde se iba a alojar, decidió por su propia voluntad y sin valorar las consecuencias de sus actos, trasladarse a esa vivienda, luego de su entrada al país...hace unos días, manifestó Cubadebate. El hombre habría pasado incluso por Estados Unidos antes de arribar.

Desde que hace unas semanas se abrieron los aeropuertos y se autorizaron los vuelos comerciales, se ha implementado un estricto protocolo para las personas que llegan a la isla a fin de evitar un rebrote de COVID-19, que está relativamente controlado en la nación caribeña.

Entre las medidas, los viajeros deben someterse a una prueba de detección del virus a su arribo, entregar una declaración jurada, informar sobre su lugar de residencia, presentarse al personal sanitario a cargo de monitorear su domicilio y permanecer un tiempo en cuarentena a la espera de un segundo test antes de moverse. La violación implica multas y posible procesamiento judicial.

La protesta de los artistas fue muy comentada en redes sociales y sumó la adhesión de conocidos intelectuales, que exhortaron al gobierno a dialogar y se mostraron preocupados porque varios de los manifestantes en la sede de San Isidro aseguraron que se encontraban en huelga de hambre. The Associated Press no pudo confirmar de manera independiente este aspecto de la protesta.

Según un tuit publicado por el Movimiento en la noche del jueves, los manifestantes fueron detenidos violentamente por la policía.

Cubadebate dijo que no se violaron los derechos de las personas cuando fueron sacadas del lugar.

En redes sociales circularon también videos de la activista Iliana Hernández, una de las manifestantes, informando que había sido llevada a su domicilio luego del desalojo policial.

Irrumpieron...entraron muchos militares diciendo que eran médicos... nos han llevado a las mujeres a las casas, comentó. Se desconoce si todos los desalojados fueron llevados a sus hogares o otros lugares. Esto continúa, no queda aquí hasta que no suelten a Denis y ya ustedes saben de nuestra lucha por la libertad de Cuba, agregó Hernández.

Por su parte, asociaciones de creadores cercanas al gobierno dijeron que Solís no era un verdadero artista, y el periódico oficial Granma calificó la protesta de show y señaló que formaba parte de la política de grupos de interés y del gobierno estadounidense que incrementó su hostilidad durante la administración del presidente Donald Trump para desprestigiar la revolución.

Entre los miembros del grupo se encuentra Luis Manuel Otero Alcántara, un artista de performance muy cuestionado por sus críticas radicales al gobierno y por el uso de la bandera cubana en sus obras, algo que las autoridades consideraron irrespetuoso y está penado en las leyes cubanas.

El Movimiento tiene una fuerte presencia en redes sociales pero poco alcance entre la población en general. Los integrantes sumaron a lo largo de su manifestación consigas de corte más político, como la eliminación de las tiendas en dólares abiertas recientemente o por una Cuba Libre.

