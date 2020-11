AMLO presenta guía ética con la que busca cambiar a México

como el perdón, el placer o la familia.

Cuando llegó al poder, en diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que impulsaría una constitución moral, pero al final se decidió en que sólo fuera una guía ética para la transformación de México con directrices que, asegura, son voluntarias.

No es una ley, no se trata de una norma jurídica de ningún tipo, dijo Jesús Ramírez, vocero del presidente y encargado de presentar el texto "Es un documento para el debate, para la discusión, para la reflexión y, por lo tanto, la incorporación de los valores y principios que ahí se exponen es absolutamente voluntaria, debe ser fruto del acuerdo y no de la imposición.

Cuando López Obrador asumió la Presidencia propuso la creación de una constitución moral para llegar a una república amorosa porque parte de los problemas del país se debían a la descomposición en valores que había en la sociedad. En ese momento se multiplicaron las críticas de diversos sectores que tacharon al presidente de ser muy conservador en lo moral y comportarse como si fuera un mesías.

El mandatario reconoció el jueves que hubo todo un debate sobre su propuesta y dio a entender que por eso la idea de una constitución -que implica obligatoriedad- se modificó para apostar por una "guía voluntaria en la que, según dijo, cada término fue cuidado para que fuera "de aceptación general y no provocara confrontación.

Se imprimirán diez millones de guías se repartirán, en primer lugar, a los adultos mayores para que, sin lo desee, se encargue de explicar esos valores entre los suyos.