Bobby Brown Jr., el hijo del cantante Bobby Brown, fue hallado muerto en Los íngeles el miércoles. Tenía 28 años.

Agentes que respondieron a una llamada de emergencia médica encontraron el cadáver de Brown Jr. cerca de la 1:50 de la tarde (hora local) en una casa en Encino, dijo el vocero de la Policía de Los íngeles Jeff Lee, según el diario Los Angeles Times.

Brown Jr. fue declarado muerto en la escena. Lee dijo que la policía no cree que se trate de un crimen. No proporcionó de inmediato más detalles sobre el deceso.

Brown Jr. era el hijo de Bobby Brown y Kim Ward.

Su partida es la más reciente de una serie de desgracias para el cantante.

En 2012 su exesposa, la superestrella de la música Whitney Houston, fue encontrada muerta tras ahogarse en la bañera de un cuarto de hotel en Beverly Hills. Las autoridades forenses dictaminaron que fue una muerte accidental y mencionaron como factores contribuyentes una cardiopatía y cocaína.

Su hija, Bobbi Kristina Brown, también fue encontrada boca abajo en una bañera en su casa a las afueras de Atlanta el 31 de enero de 2015. Pasó seis meses en coma antes de morir en un hospicio a los 22 años.

Los investigadores de la oficina del médico forense no pudieron determinar exactamente cómo murió Bobbi Kristina Brown. Una autopsia determinó que tenía morfina, cocaína, alcohol y medicinas con receta en su organismo.

El excompañero sentimental de Bobbi Kristina, Nick Gordon, quien fue declarado responsable de su deceso, murió a principios de este año. Tenía 30 años.

Gordon nunca enfrentó cargos criminales en el caso, pero fue hallado responsable en una demanda de homicidio por negligencia. Un juez en Atlanta le ordenó pagar 36 millones de dólares a los herederos de Brown.

Brown comenzó su carrera musical como miembro del grupo de R&B New Edition antes de lanzarse como solista con éxitos como My Prerogative y Every Little Step.