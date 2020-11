Juanes agradecido de estar una vez más en los Latin Grammy

Actuar en la ceremonia de los Latin Grammy dentro de la nueva realidad que se vive en el 2020 es para Juanes una oportunidad increíble .

Es un tremendo regalo de la vida todavía poder estar acá y poder participar, dijo el miércoles el rockero colombiano en una entrevista por videollamada con The Associated Press desde los ensayos en Miami para la gala del jueves. En esta nueva realidad, tener estos espacios es increíble.

Juanes estaba emocionado de ensayar con una banda en vivo, algo poco común en estos meses de pandemia. La ceremonia este año se realizará sin una audiencia en vivo y tampoco habrá alfombra roja.

Obviamente es raro porque no hay público, es otra experiencia totalmente diferente para la audiencia, pero yo creo que, según lo que estoy viendo y lo que me han contado, va a ser algo espectacular, expresó.

Juanes, quien ha sido galardonado con 25 Latin Grammy y dos Grammy y el año pasado fue la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, está de regreso con tres nominaciones: canción del año y mejor canción pop, por Bonita con Sebastián Yatra, y mejor álbum vocal de pop contemporáneo por Más futuro que pasado, del que se desprende Bonita.

No lo digo por decirlo, pero en serio, haber estado nominado ya es suficiente, dijo.

En Más futuro que pasado el superastro contó con artistas invitados como Alessia Cara, Lalo Ebratt, Christian Nodal, Fuego y Crudo Means Raw, mientras que en la producción lo apoyaron Tainy, Sky, Mosty, Rafael Arcaute, Andrés Torres y Mauricio Rengifo, entre otros.

Creo que ha sido una forma diferente de trabajar para mí, de hacer música. He experimentado mucho en este álbum, dijo. Era como esa búsqueda desde la cumbia, desde la guasca, del vallenato, pero también pasando por este filtro de trabajar con productores como Tainy, Sky... que vienen de otro mundo.

El arte de la carátula, que refleja esta etapa en la música de Juanes, corrió a cargo del diseñador colombiano Camilo Londoño.

Al momento de la entrevista Juanes tenía un cubrebocas negro en su mano.

Haz de cuenta que llegamos a Marte pero no podemos respirar porque tenemos que ponernos la máscara para poder andar y todo ese tipo de cuidados, pero al final es para cuidarnos todos, dijo.

Al año siguiente de ser homenajeado como Persona del Año, su enfoque no es el de una estrella consolidada sino el de un aprendiz. Juanes se expresó optimista y contó que aprovechaba su encierro para "componer mucho, para estudiar y ser mejor cantante y ser mejor guitarrista.

No sé ni pa' qué me estoy preparando, pero me estoy preparando. Voy para allá. Sigo con las ganas de hacer cosas y de cada día ser mejor, afirmó.

Otra de sus facetas en 2020 fue la de ladrón involuntario de autos. Según contó en un video en Instagram a finales de octubre, el músico salió a cenar con su esposa, Karen Martínez, y volvió a casa por error en otro vehículo que era idéntico al suyo.

La historia, sin embargo, tuvo otro giro inesperado.

Lo más extraño fue que dos semanas después se robaron el carro de mi casa, dijo Juanes. No es mentira, 9 de la mañana un lunes llegan a mi casa y se llevan el carro de mi esposa. Quedó todo en las cámaras grabado.

La policía hizo un trabajo increíble, agregó Juanes. El auto fue recuperado a los pocos días.