Edgar Barrera el chofer que lleva artistas al Latin Grammy

Edgar Barrera dice que su trabajo es similar al de un chofer encargado de llevar a otros artistas a buen término. El laureado productor y compositor mexicano ha ayudado a meterializar ideas de estrellas como Maluma, Carlos Vives, Thalía y Ariana Grande, y este año su labor le mereció cinco nuevas nominaciones al Latin Grammy.

Barrera compite en los apartados de álbum del año y mejor álbum pop vocal con Por primera vez, de Camilo; figura por partida doble en la categoría de canción del año con ADMV de Maluma y El mismo aire de Camilo, y compite por el premio al mejor álbum de música ranchera/mariachi con AYAYAY! de Christian Nodal.

Producir música de distintos géneros y estilos es una línea que ha seguido desde el principio de su carrera.

Yo creo que tiene mucho que ver por de dónde soy y cómo yo crecí. Soy de la frontera, soy de una ciudad en México, Miguel Alemán, Tamaulipas, que es frontera con Estados Unidos... Como que no soy ni de aquí ni de allá, dijo en una entrevista reciente por videollamada desde Miami.

Barrera no estudió música a nivel profesional, pero dice que ésta siempre fue parte de su vida. Su padre es músico y toca cumbia, y también se escuchaba mucho vallenato y música ranchera en su casa. A él le gustaba el rock, el pop y la música urbana latina.

Uno tiene que estar también abierto a todos los sonidos y a todos los géneros que al final del día la música es música, dijo. Es un poco como lo que hacía Juan Gabriel... Hacía una canción que la grababa Marc Anthony en salsa y la cantaba en mariachi y la canta Maná en rock y suena bien. La vistas como la vistas, la canción que es buena sigue siendo buena.

Para Barrera, la función de un productor es acompañar a los artistas en una búsqueda muy personal.

Soy el que a veces traduce lo que ellos quieren decir, explicó. Soy como esa pieza que los ayuda a sentirse seguros al momento de escribir y producir. Soy el chofer que los lleva a donde quieren ir.

Con Nodal tiene una muy buena amistad, al grado que sabe lo que éste siente y piensa, y esto les ha ayudado al momento de trabajar. En el caso de Camilo, lo conocía desde antes que despuntara su carrera como intérprete, pues ambos componían para otros artistas. De hecho, dijo que ya están trabajando juntos en el próximo álbum de Camilo.

Como músico, Barrera se decidió por el trabajo tras bambalinas luego de probar cantar sus propias composiciones en un grupo que tenía con su hermano.

Mis canciones le gustaban a la gente, pero mi voz no le gustaba a nadie, dijo. Ahí fue donde me di cuenta de que lo mío no era la cantada y lo mío era estar detrás de. Siento que la vida te va llevando a lo que tienes que hacer.

Y no se equivocó. La primera artista que grabó una canción suya fue Thalía, tras lo cual ha colaborado con artistas como Carlos Vives, Jennifer López, Juan Luis Guerra, Prince Royce y Ariana Grande, para quien coprodujo y coescribió la canción Boyfriend.

A sus 30 años Barrera ha ganado 14 Latin Grammy y un Grammy, pero todavía siente nervios por la entrega de este jueves, por lo que trata de relajarse haciendo lo que más le gusta: música.

Sé que está muy trillada la frase, pero pase lo que pase con estar ahí ya es ganancia, dijo.

Las nominaciones para AYAYAY! cierran de alguna manera un ciclo que comenzó en la semana de los Latin Grammy 2019 en un hotel en Las Vegas, donde empezó a componer y producir el álbum con Nodal.

Llevo mi seteo de grabación a todos lados, a donde voy yo les armo estudio, nosotros no nos metemos a estudios de grabación a grabar. Con Christian por lo menos grabo en hoteles o en donde nos agarre la inspiración y la música, contó.

AYAYAY! lo terminaron en medio de la pandemia. Barrera dijo que tuvo síntomas de coronavirus durante la realización, pero que nunca supo si tuvo o no COVID porque fue cuando aún no había tantas pruebas disponibles.

La pandemia también les hizo preguntarse cómo lanzarlo porque la gente estaba enfocada en la epidemia. Lo terminaron en abril y a distancia debido a las restricciones de viaje, y al final decidieron lanzarlo en dos partes: una a mitad en mayo y la segunda en septiembre.

En el caso de AMDV, una canción en la que Maluma muestra un lado diferente interpretando una balada, Barrera dijo que al astro de la música urbana también le gusta la ranchera y la salsa.

Maluma es uno de esos artistas a los que también le gusta proponer y le gusta coquetearle a otros géneros, dijo. Yo creo que con Maluma se van a ver sorpresas... se van a ver canciones diferentes en estos próximos meses.

También colaboró en el éxito de Maluma Hawái y ve con gusto que The Weeknd cante en español la versión remix.

Antes los artistas latinos querían cantar en inglés. Ahora estamos en una época en la que los artistas que cantan en inglés están cantando en español, dijo Barrera. Eso también es interesante y quiere decir que nosotros los latinos estamos haciendo algo más que interesante, importante, en la cultura. Estamos dominando ahora en la música también.