Laura Pausini: "Io si" es mi corazón hecho música

Laura Pausini dice que Io si, la canción que coescribió con Diane Warren para la nueva película de Sophia Loren The Life Ahead (La vida ante sí), es su corazón verdadero hecho música.

La cantante italiana asumió la tarea de traducir la letra escrita en inglés por Warren, que terminó grabando en cinco idiomas para darle mayor difusión a su mensaje: Seen en inglés, Yo sí en español, Eu sim en portugués y Moi si en francés, además de la versión italiana que aparece en la cinta y que ya ha sido sometida a consideración para los Premios de la Academia.

La vita davanti a sé, como se titula el filme originalmente, fue dirigido por Edoardo Ponti, quien es hijo de Loren, y se estrena el viernes en Netflix. Sigue a Madame Rosa (Loren), una sobreviviente del Holocausto a cargo de una guardería que entabla una rara amistad con un niño de la calle resentido, Momo (Ibrahima Gueye), a quien acoge luego de que éste le roba.

Para Pausini era crucial que la canción reflejara la calidad humana de la cinta, que además marca el primer largometraje de la emblemática actriz italiana en una década.

Es muy importante porque la canción llega en un momento específico de la película y mi voz, la canción, es la voz de Sophia que le canta a Momo, entonces no puede decirle cosas obvias, dijo la cantante en una entrevista reciente con The Associated Press vía Zoom. Algunas cosas se pueden decir de varias maneras y la película es tan emocionante que también las letras en italiano tenían que ser muy emocionantes.

Aunque conocía a Loren desde hace muchos años, Pausini contó que fue Warren, la ganadora de premios Grammy, Emmy y Globo de Oro nominada a 11 Oscar, quien la contactó y le envió el tema en inglés con la idea de que lo tradujera y grabara en italiano.

Cuando vi la película y acepté el proyecto, porque me ha gustado tantísimo el significado, empecé a trabajar sobre eso. Imagínate que es algo muy nuevo para mí, aunque ya había hecho una canción algunos años atrás para una película de Kevin Costner y Robin Wright, pero era una canción en inglés que ya estaba escrita, no había hecho nada de composición, dijo sobre One More Time, el tema que grabó para Message in a Bottle (Mensaje de amor) de 1999.

En este caso le dije al director y a Sophia que yo quería ponerme al 100% como esclava de todo el proyecto, y he trabajado mucho sobre las palabras en italiano porque la métrica en inglés es muy corta respecto a italiano y yo no quería hacer un trabajo medio, agregó.

Cuando más te faltan las palabras / Yo estoy, yo estoy / Cuando no valoras lo que logras / Yo estoy, yo estoy, dice parte de la letra en español. Cuando quieres desaparecer / Te rindes antes de perder / Si nadie te ve, yo sí.

El video musical, también dirigido por Ponti, intercala escenas de la película con primeros planos de Pausini y otras mujeres de distintas razas y tallas que interpretan el tema con gran emotividad, incluso entre lágrimas. Loren sorprendió a la cantante apareciendo también al final.

Mira que eso fue una sorpresa porque no me habían dicho que Sophia había hecho el labial (sincronización de labios) de mi voz, dijo Pausini. Es un videoclip muy simple, pero algunas veces la simpleza te cuenta una cosa tan gigante que te deja pensamientos profundos, y estoy feliz de estar entre estas mujeres que cuentan que las diferencias, o los denominados ˜defectos™, hacen la diferencia y nos hacen únicos.

Me siento realmente muy honrada, concluyó. Este no es mi nuevo disco, no es mi nuevo sencillo, pero es mi corazón verdadero hecho música.

