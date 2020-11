Presidente de Ucrania da positivo a coronavirus

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, anunció el lunes que dio positivo en la prueba de coronavirus y trabajará aislado mientras recibe tratamiento.

No hay gente afortunada en el mundo para quien el COVID-19 no represente una amenaza, dijo Zelenskiy en Twitter. Sin embargo, me siento bien. Prometo aislarme y seguiré trabajando.

Zelenkiy, de 42 años, dijo que tenía una temperatura de 37,5 grados Celsius (99,5 Fahrenheit).

Las infecciones por coronavirus en Ucrania comenzaron a aumentar a fines del verano y han sometido a una gran presión al precario sector médico del país.

El lunes, Ucrania informó 8.867 nuevos contagios y 115 muertes en un día. Durante la pandemia, 8.565 personas han muerto por COVID-19 en el país.