"Let Him Go" tiene la mejor taquilla en EEUU en seis semanas

La cinta protagonizada por Kevin Costner y Diane Lane Let Him Go tuvo el mejor fin de semana para cualquier película en más de un mes, y ni siquiera tuvo que alcanzar los 5 millones de dólares para lograr tal distinción.

Focus Features estimó el domingo que la producción generó 4,1 millones de dólares en entradas en 2.454 salas. Fue la mayor cantidad que ha logrado cualquier película en un sólo fin de semana en seis semanas. Los ingresos modestos son parte de una nueva realidad en el asediado negocio cinematográfico durante la pandemia de COVID-19.

Let Him Go, del director Thomas Bezucha, se basa en una novela de Larry Watson en la cual una pareja de Montana viaja a Dakota del Norte para recoger a su nieto de 3 años de la familia de su padrastro. Ha recibido críticas favorables y la cinta llamó la atención de una audiencia que no ha vuelto a las salas con la misma regularidad que antes de la llegada de la pandemia, incluso mientras se reabren más locaciones en Estados Unidos. Según Comscore, actualmente están abiertas alrededor del 48% de todas las salas en Estados Unidos y Canadá.

La presidenta de distribución de Focus Lisa Bunnell dijo que estaban entusiasmados de ver que las audiencias vuelven a las salas". La compañía también tuvo la segunda mejor película del fin de semana: Come Play.

El calendario de estrenos actualmente no cuenta con ninguna producción de los grandes estudios. En algún momento, se suponía que la película de Marvel Black Widow se estrenaría el 6 de noviembre, pero su lanzamiento fue postergado nuevamente hasta mayo de 2021.