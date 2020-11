Diversas naciones cuestionan palabras de Trump sobre fraude

el comportamiento de Trump siente un mal precedente.

Si recurrimos a la violencia o a las manifestaciones o a los líderes políticos que intentan hacer todo lo posible por desestimar los resultados antes de que concluyan, eso dará distintos ejemplos para los países en Latinoamérica, dijo Eric Farnsworth, vicepresidente de Council of the Americas, una organización con sede en Nueva York que promueve el comercio en la región.

Sin embargo, a pesar de la polémica en Estados Unidos, muchos lo ven como una anomalía que difícilmente socava la reputación del país como defensor de la democracia.

Kadima, en Costa de Marfil, dijo que cree que Washington retendrá sus ideales, aunque reconoció estar confundido por la persistencia del sistema de votos electorales.

No me impresiona el sistema de colegio electoral, mismo que no creo que sea sumamente democrático, manifestó.

Su colega, Grant Masterson, destacó que el sistema electoral estadounidense tiene 50 maneras distintas en 50 estados distintos, algo que, afirma, funciona para el pueblo estadounidense pero ciertamente no es un sistema que otros países estén ansiosos por implementar.

Lo que encuentra fantástico para la democracia estadounidense, sin embargo, es el ritual del discurso para conceder la derrota después de una enconada contienda, y que indica que es momento de quitarse el sombrero partidista y ponerse el sombrero del país y seguir adelante.

Ese realmente ha sido un ejemplo excepcional para que sea emulado por el resto del mundo, declaró, aunque tiene sus dudas de que este año haya ese tipo de discursos.

A medida que los impacientes estadounidenses aguardan los resultados electorales de los pocos estados que aún no han sido coloreados de azul o rojo, millones de personas en todo el mundo esperan junto a ellos. Y sea cual sea el resultado, muchos esperaban que la democracia estadounidense se fortalezca de alguna manera.

Gathara, el caricaturista y analista keniano, dijo que se siente optimista de que la controversia resulte en una discusión más honesta sobre la democracia.

Realmente no sé cómo termina, dijo. Todos intentamos entender esta cosa de la democracia.

Los periodistas de Associated Press Jorge Rueda en Caracas y David Biller en Río de Janeiro contribuyeron a este despacho.