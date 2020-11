LO ÚLTIMO: Juez ordena separar ciertos votos en Pensilvania

Los sucesos más recientes sobre la contienda presidencial de Estados Unidos (horas locales):

___

20:00

El juez de la Corte Suprema de Estados Unidos Samuel Alito ha ordenado a los funcionarios electorales condales de Pensilvania que mantengan separadas las boletas de voto por correo que llegaron después del día de las elecciones. La máxima funcionaria electoral del estado ya había ordenado que esas boletas se mantuvieran separadas.

La orden llegó el viernes por la noche en respuesta a una petición del Partido Republicano del estado, mientras el candidato demócrata Joe Biden aventajaba a Donald Trump en Pensilvania en la contienda presidencial.

Alito, actuando por su cuenta, dijo que tomó la decisión en parte por la afirmación de los republicanos de que no pueden estar seguros de que los funcionarios electorales están cumpliendo con la orientación emitida por la secretaria de Estado de Pensilvania, Kathy Boockvar, una demócrata.

El juez se encarga de las apelaciones de emergencia de Pensilvania. Ordenó una respuesta del estado para el sábado por la tarde y dijo que ha remitido el asunto al pleno del tribunal.

La orden se relaciona con una apelación republicana en curso ante la Corte Suprema para tratar de evitar que se cuenten las boletas recibidas por correo después del día de las elecciones. El tribunal superior del estado concedió una prórroga de tres días, y la Corte Suprema se negó a bloquearla.

The Associated Press no ha declarado un ganador en el estado.

___

18:40

La ventaja del candidato demócrata Joe Biden sobre el presidente Donald Trump ha crecido ligeramente a 22.657 votos en el estado clave de Nevada.

El resultado del viernes en la tarde se debía a papeletas enviadas por correo desde el condado Clark, de predominio demócrata, que abarca Las Vegas y tres cuartas partes de la población de Nevada.

El exvicepresidente acumula 632.558 votos, por 609.901 de Trump. Continúa el escrutinio en Nevada y otros estados reñidos.

El nuevo lote de resultados correspondía a 63.000 papeletas recibidas por correo que, de acuerdo con el secretario del condado Clark, Joe Gloria, los empleados electorales habían comenzando a procesar. Agregó que esperaba que el grueso fuera procesado para el domingo.

Gloria tiene además 60.000 papeletas provisionales adicionales que serán procesadas después.

___

15:20

Los republicanos de Pensilvania han recurrido a la Corte Suprema federal para pedir una orden para que las boletas de votación que lleguen por correo después del día de las elecciones en el estado sean segregadas. La máxima funcionaria electoral del estado ya había ordenado que esas boletas se mantuvieran separadas.

La petición de emergencia del viernes se realizó mientras el candidato demócrata Joe Biden adelantaba al presidente Donald Trump en Pensilvania.

La petición es parte de una petición republicana a la Corte Suprema para tratar de evitar que se cuenten las boletas recibidas por correo después del día de las elecciones. El tribunal superior del estado concedió una prórroga de tres días, y la Corte Suprema se negó a bloquearla.

Pero la secretaria de Estado, Kathy Boockvar, una demócrata, dijo a los funcionarios locales que mantuvieran las boletas separadas porque el alto tribunal no ha decidido finalmente si intervendrá.

Los republicanos no presentaron ninguna prueba de que los condados no estén cumpliendo las órdenes de Boockvar, pero afirmaron que no está claro si todas las juntas de los condados las están siguiendo en el caos postelectoral.

The Associated Press no ha declarado un ganador en el estado.

___

15:10

La agencia federal que supervisa la seguridad de las elecciones de Estados Unidos refutó las acusaciones de fraude electoral, sin mencionar que el presidente Donald Trump está haciendo aseveraciones infundadas sobre el conteo de votos.

Un nuevo comunicado de la Agencia de Seguridad Cibernética y de Infraestructura (CISA por sus siglas en inglés) señala que las oficinas electorales locales tienen medidas de detección que dificultan enormemente la comisión de fraudes mediante votos falsos.

La CISA, parte del Departamento de Seguridad Nacional, publicó la declaración el viernes en una sección de su sitio web dedicada a disipar los rumores. Dijo que estaba contrarrestando un rumor sobre el papel del DHS y la CISA en la impresión de las papeletas y la auditoría de los resultados. Ninguna de las dos agencias tiene un papel en la impresión o auditoría de las papeletas. La CISA ayuda principalmente a los departamentos electorales locales y estatales a protegerse de los ciberataques.

La CISA también emitió un comunicado en el que señala que los sistemas y procesos utilizados para tabular los votos y certificar los resultados están protegidos por varias salvaguardas que ayudan a garantizar la exactitud de los resultados electorales.

La agencia ha estado instando al público durante semanas a ser paciente durante el conteo de los resultados, que fue más lento este año en parte debido al COVID-19 y el gran número de votos por correo. No ha hecho ningún comentario sobre las acusaciones sin sustento de Trump de que el proceso de conteo de votos es injusto y corrupto.