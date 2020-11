EEUU sanciona a excanciller libanés

Estados Unidos sancionó el viernes a un excanciller libanés y aliado cristiano de la milicia Hezbollah, al destacar lo que llamó su papel en la corrupción.

Gebran Bassil, legislador que preside el bloque más grande del parlamento y yerno del presidente Michel Aoun, es un blanco principal de los manifestantes libaneses que salieron a las calles el año pasado para protestar la corrupción endémica y el desgobierno.

La designación, por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, no mencionó la alianza ni vínculos de Bassil con Hezbollah, pero las sanciones parecen formar parte de la política del presidente Donald Trump de aplicar la máxima presión a Irán y sus aliados en la región.

El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo dijo en un comunicado que Bassil contribuye a un sistema de corrupción y favores políticos en el Líbano que ha sido cómplice de las actividades desestabilizadoras de Hezbollah.

Estados Unidos sanciona a funcionarios de Hezbollah desde hace años y últimamente ha apuntado a políticos afines a la milicia. En septiembte impuso sanciones a dos exministros aliados de la milicia para enviar un mensaje enérgico a Hezbollah y sus aliados que tienen la mayoría en el parlamento.

El anuncio del viernes es una expansión importante de las sanciones contra los socios políticos de Hezbollah.

La corrupción sistémica en el sistema político de Líbano representada por Bassil ha ayudado a erosionar las bases de un gobierno eficaz que sirva al pueblo libanés, dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.

Bassil tuiteó que las sanciones no lo asustan. Me he acostumbrado a la injusticia y he aprendido de nuestra historia: en este oriente es nuestro destino cargar nuestra cruz diariamente... para sobrevivir, tuiteó.