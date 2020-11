Al Roker lucha con un cáncer de próstata

a asegurarse de ver sus médicos y revisarse la próstata para detener un cáncer que es muy tratable si se detecta temprano.

El problema para los afroestadounidenses es cualquier número de razones, desde genética hasta acceso a atención médica, así que queremos que esté disponible para todos y que la gente sepa que debe chequearse, dijo Roker.

El padre de tres hijos estaba solo cuando recibió su diagnóstico. Eso le sentó mal a su esposa, la corresponsal de ABC News Deborah Roberts. Me siento mal porque no le dije a Deborah que me acompañara, dijo Roker. En retrospectiva, cómo hubiera querido pedirle que fuera conmigo.