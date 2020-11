Tenet se estrenará en formatos caseros en diciembre

Después de varios meses en cines con una dinámica alterada por la pandemia, Tenet de Christopher Nolan será estrenada en formatos caseros el 15 de diciembre, informó Warner Bros. el jueves.

Tenet estará disponible en Blu-ray, DVD y 4K justo a tiempo para la temporada navideña potencialmente poniendo punto final a su turbulento y peculiar paso por cines. La película sigue siendo el único gran estreno de Hollywood que ha probado las aguas de las salas en la era del COVID-19.

Tenet ha logrado sumar 350 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, pero tuvo problemas para impulsar la asistencia doméstica a los cines después de estrenarse el 3 de septiembre. Se enfrentó a un aforo reducido y cines que seguían cerrados en algunos estados. El estreno de Warner Bros. ha sumado hasta ahora 53,8 millones de dólares en las taquillas de Estados Unidos y Canadá.

Tenet nunca se pudo presentar en Los Angeles o Nueva York, los dos mercados más grandes del país, que siguen cerrados. En su novena semana en cartelera en Estados Unidos, Tenet sumó 885.000 dólares en 1.601 locales el fin de semana pasado.

Nolan afirma que ese resultado, ante las circunstancias actuales, no fue tan malo, pero tras el debut de Tenet, junto con el aumento de casos de virus en Estados Unidos y Europa, otros estrenos de gran presupuesto optaron por no hacerse en 2020.

Me preocupa que los estudios están sacando las conclusiones equivocadas de nuestro estreno en vez de ver dónde ha funcionado bien la película y cómo puede eso darles a ellos el muy necesitado ingreso. Están viendo lo que no cumplió con las expectativas pre-COVID y comenzarán a usarlo como una excusa para hacer que la exhibición asuma todas esas pérdidas de la pandemia en vez de entrar al juego y adaptarse o reconstruir nuestro negocio, en otras palabras, dijo Nolan al diario The Los Angeles Times.

Warner Bros. no anunció planes para estrenos on-demand o por streaming para Tenet.