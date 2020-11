LO ÚLTIMO: McConnell descarta declaración de victoria

Las noticias más recientes sobre las elecciones en Estados Unidos. Todas las horas son locales:

___

12:10

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell descarta la declaración del presidente Donald Trump de que ya ganó la elección y afirma que les tomará tiempo a los estados realizar sus recuentos.

El firme aliado de Trump dijo el miércoles dijo que declarar que uno ganó la elección es distinto de terminar el recuento.

McConnell dijo a los periodistas en Louisville que no le perturban las afirmaciones de Trump de que cuestionará el recuento en los estados clave, ya que no debe sorprenderles de que ambos bandos van a tener abogados allí.

Las cortes decidirán las disputas, así se hace en este país, añadió.

Trump dijo por la madrugada que ganaremos esto, y por lo que a mí concierne ya lo hemos ganado.

Pero el resultado no está claro en estados cruciales que Trump deberá ganar para vencer al demócrata Joe Biden.

___

4:00

La campaña del candidato demócrata Joe Biden dice que combatirá todos los intentos del presidente Donald Trump de acudir a la Corte Suprema para detener el recuento de votos.

En un comunicado antes de las 4 de la mañana del miércoles, la jefa de campaña, Jen O™Malley Dillon, dijo que la declaración de Trump de que recurrirá a la Corte Suprema de Estados Unidos con el fin de detener toda votación es indignante, sin precedentes e incorrecta.

O™Malley Dillon dijo que la campaña de Biden tiene equipos de abogados a la espera para resistir esos esfuerzos. Y añadió que prevalecerán.

The Associated Press no ha declarado un ganador en la elección presidencial. Restan cientos de miles de votos por contar y el desenlace depende de un puñado de estados fuertemente disputados de los que aún no hay resultados.