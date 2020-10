Sean Connery, el Bond original, muere a los 90 años

virtualmente cualquier cosa, dijo.

Cansado del trabajo por jornada, se enroló en la armada británica y fue dado de baja médica después de tres años. La dolencia: úlceras estomacales.

De vuelta en Edimburgo, levantó pesas para esculpir su cuerpo y competir en el certamen Mr. Universo, quedando en tercer lugar. Consideró brevemente una carrera en el fútbol profesional, pero eligió la actuación al considerar que esta profesión duraría más.

Obtuvo su primera gran oportunidad cantando y bailando el tema There is Nothing Like a Dame en el musical de teatro South Pacific en Londres y en una producción rodante antes de actuar en papeles de reparto, televisión y películas de serie B.

Se fue a Hollywood a filmar dos películas, Darby O™Gill and the Little People (El cuarto deseo) de Disney y Tarzan™s Greatest Adventure (La gran aventura de Tarzán).

Cuando decidió convertirse en actor, le dijeron que Thomas Sean Connery no cabría en la marquesina de un teatro, así que descartó su primer nombre.

Entonces llegó la audición que le cambió la vida. Los productores estadounidenses Albert Cubby Broccoli y Harry Saltzman habían adquirido los derechos de una serie de novelas de aventura y espionaje de posguerra del autor Ian Fleming.

Connery no era la primera opción para Dr. No. Los productores habían recurrido a Cary Grant, pero decidieron que querían un actor que pudiera comprometerse con una serie. Los productores también se dieron cuenta de que no podrían pagar a una gran estrella porque el estudio United Artists había limitado su presupuesto a un millón de dólares por película, así que comenzaron a entrevistar a intérpretes británicos menos conocidos.

Entre ellos estaba Connery, con sus 1,88 metros (6 pies 2 pulgadas). Sin una prueba de cámara, Broccoli y Saltzman eligieron al actor citando su porte de hombre apuesto, siniestro y cruel, una combinación perfecta para el modo en que Fleming describía a Bond.

Así es como muchos siempre recordarán a Bond.

Italie reportó desde Nueva York. Bob Thomas contribuyó desde Los íngeles.