iLe lanza Donde nadie más respira de cara a las elecciones

De cara a las elecciones de Puerto Rico y Estados Unidos, iLe lanza Donde nadie más respira, un tema contra los abusos de poder. La cantante convoca a los votantes puertorriqueños a alzar su voz en un año que considera decisivo.

Es el único momento en el que nosotros somos los protagonistas y podemos decidir. Creo que no podemos devaluar la importancia y el poder que tiene eso, dijo el jueves en una entrevista telefónica desde Puerto Rico.

iLe, cuyo verdadero nombre es Ileana Cabra, compuso el tema y dijo que el hecho de que sea un año electoral resonó en su creación. Nos abrieron el tejido y desangraron la aldea / Degollaron las palabras para matarnos la idea, dice parte de la letra.

Para la ganadora de un Grammy, el silencio es también una forma de abuso, por lo que quería ser voz para personas que ya no están con nosotros ... que han sido asesinadas, que han sido abusadas, maltratadas, por un sistema quebrado, deteriorado y violento del que todavía somos parte, señaló.

Con problemas que incluyen una crisis económica que se ha extendido por años, los efectos devastadores de huracanes y terremotos recientes en la isla, así como las acusaciones de corrupción y los insultos contra la población que terminaron con el gobierno de Ricardo Rosselló, Puerto Rico decidirá el martes quién será su nuevo gobernador, senadores, representantes y alcaldes.

Siento que hay más alternativas que las que había hace unos años atrás y me siento un poco más motivada a la hora de votar, dijo iLe. Pero hay mucho miedo al mismo tiempo, miedo que nos han sembrado por tantos años que la gente ya se acostumbra a ese miedo y por eso prefieren quedarse en lo mismo, piensan que estar cómodos es quedarse en lo mismo cuando en realidad ya estamos en un punto tan fuente que me da mucho más terror quedarme en lo mismo.

El video de Donde nadie más respira fue dirigido por César Berrios, quien también estuvo a cargo del clip del tema de iLe Odio y viaja con ella documentando sus giras. Se filmó en Puerto Rico en una playa del pueblo de Arecibo con un equipo de producción pequeño que usó mascarillas a pesar de estar en la selva y bajo el sol. En él, iLe levita en la arena sobre azucenas, una flor que seleccionó no sólo porque le gusta su olor.

Es una flor que a mucha gente le recuerda a la muerte... porque se usa más en los funerales y en los cementerios, dijo. Me parecía poderoso, una forma de expresar lo que es la vida y la muerte, como esas voces que ahorita no están con nosotros, que han sido asesinadas y que muchas de ellas no han recibido la justicia que merecen. Está en nosotros que estamos en vida darles ese poder, darles esa justicia con nuestra propia voz.

La canción fue producida por iLe y su pareja, Ismael Cancel. Se trató de una realización íntima a pesar de que el ambiente sonoro que crearon se extiende hacia el horizonte como las imágenes del video.

iLe, laureada con el premio Grammy al mejor álbum latino de rock, música urbana o alternativa por iLevitable de 2016, está actualmente nominada al Latin Grammy a la mejor canción alternativa por En cantos, un tema que grabó en México junto a Natalia Lafourcade sobre un amor obsesivo y que lanzaron en abril.

Estoy súper contenta, no me lo esperaba, dijo de la candidatura. Ya de por sí es súper bello el proceso de lanzamiento y de creación del tema, así que estos reconocimientos tienen su chulería, como nosotros le decimos.

En su primera colaboración con Lafourcade y lamentó que, debido a la pandemia, no hayan podido celebrar esta nominación más de cerca. Pero igual estábamos bien contentas, nos escribimos y nos felicitamos, dijo.

Dijo que planea ver los Latin Grammy en vivo desde casa el 14 de noviembre y que todavía no sabe si se pondrá algo elegante, pero sí quiere que sea fresco y cómodo para el clima caribeño.

El sábado dará un concierto de canciones mexicanas para celebrar el Día de Muertos que podrá verse vía streaming en la página del Museo de las Américas de Puerto Rico.