Paris Jackson convierte su dolor en su primer álbum solista

se fueron a vivir con su abuela, Katherine Jackson. Paris se fue de la casa a los 18 años y estuvo modelando y actuando, pero siempre tocaba música.

En junio, ella y Glenn tuvieron una serie documental en Facebook Watch llamada Unfiltered, que proporcionaba acceso a su vida privada y a la pequeña gira acústica del dúo. En sus testimonios, Jackson reveló sus automutilaciones e intentos de suicidio, y dijo que la música era una manera para canalizar su dolor.

El video musical que acompaña Let Down hace un guiño a su antiguo amor por el cine cruento y de terror. En el clip, el amante del personaje al que interpreta le arranca literalmente el corazón. Una escena recurrente transcurre en la oscuridad del bosque, algo que recuerda al famoso video Thriller de su padre. Al preguntarle qué pensaría él de su música, Jackson objeta.

No sé, yo no soy él, no puedo hablar por él. Pero esperaría que esté feliz, y pienso que estaría entusiasmado porque yo estoy feliz, expresó.

La pandemia ha puesto al margen la mayoría de las actuaciones musicales y Jackson dice que extraña ver a sus bandas favoritas en vivo y que le gustaría dar algunos conciertos pronto, si las medidas contra el COVID-19 lo permiten. Dijo que espera que la música ayude a la gente a sentirse un poquito menos sola.

Yo encontré tanta sanación creando esto. Y hay momentos en los que vuelvo a escuchar ciertas canciones y digo, ˜guau, era tan ingenua™, dijo. Pero en su mayoría, es mucha la gratitud y la alegría que siento al oír estas canciones y ver el desarrollo y la evolución.