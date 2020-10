Church, Lambert y Morris actuarán en los Premios CMA

Eric Church, Miranda Lambert, Maren Morris y Luke Combs están entre los artistas que subirán al escenario durante la ceremonia de los Premios CMA en noviembre.

Los organizadores de la ceremonia de premios de la Asociación de la Música Country prometen reunir a las más grandes estrellas del género en una misma sala de nuevo por primera vez desde que comenzó la pandemia de coronavirus. El espectáculo se transmitirá en vivo por la cadena ABC el 11 de noviembre desde el Music City Center en Nashville.

Aunque el espectáculo se sentirá más íntimo este año, estamos deseosos de acoger a nuestros artistas nominados y sus invitados mientras celebramos lo mejor de la música country en un ambiente completamente seguro y con distanciamiento físico, dijo la directora ejecutiva de la Asociación de la Música Country, Sarah Trahern, en un comunicado.

Lambert, la principal candidata con siete nominaciones que incluyen artista del año, interpretará Settling Down, de su producción nominada al álbum del año Wildcard. Combs, también nominado a artista del año, cantará Cold As You, y Morris interpretará su exitoso tema nominado The Bones.

Los conductores Reba McEntire y Darius Rucker interpretarán juntos un homenaje, mientras que Rucker cantará además su nuevo sencillo Beers & Sunshine con Lady A.

Gabby Barrett estará acompañada por el cantante pop Charlie Puth en un dueto de su canción nominada I Hope, y Thomas Rhett interpretará Be a Light con McEntire, Hillary Scott de Lady A y el artista cristiano Chris Tomlin.

Otros artistas anunciados son Ashley McBryde, Rascal Flatts y Florida Georgia Line.