Enrique: Ignorancia no es excusa para sesgo inconsciente

El príncipe Enrique de Gran Bretaña dijo que le llevó muchos años y la experiencia de vivir con su esposa Meghan para entender cómo su crianza privilegiada lo mantuvo en una burbuja ante el sesgo inconsciente que afecta las relaciones entre razas y grupos étnicos.

Enrique habló sobre desigualdad racial y justicia social en una charla por video con el activista de Black Lives Matter Patrick Hutchinson como parte de la conferencia GQ Heroes, que será transmitida esta semana.

Tras haber tenido la crianza y la educación que tengo, no tenía idea de lo que era (el sesgo inconsciente), dijo Enrique. No tenía idea de que existía y entonces, por muy duro que sea decirlo, me llevó muchos, muchos años darme cuenta, especialmente viviendo un día o una semana en los zapatos de mi esposa.

Enrique, nieto de la reina Isabel II, fue criado en la familia real y educado en el exclusivo colegio Eton antes de servir en el ejército británico. En 2018 se casó con Meghan, una actriz de televisión estadounidense y birracial antes conocida como Meghan Markle, en una iglesia repleta de miembros de la realeza y celebridades.

La pareja se retiró de sus deberes reales a principios de año, argumentando que quería ser autosuficiente. En agosto se mudó a una propiedad de varios millones de dólares en el condado de Santa Bárbara en California.

El príncipe describió el movimiento por la justicia social como un tren que ya salió de la estación y dijo que es momento de que todos pongan de su parte y hagan del mundo un lugar mejor.

No se puede señalar a nadie cuando se trata de sesgo inconsciente, dijo Enrique. Pero una vez que te das cuenta o te sientes un poquito incómodo, tu responsabilidad es educarte porque la ignorancia ya no es una excusa.

De acuerdo con la oficina para diversidad y participación de la Universidad de California, San Francisco, el sesgo inconsciente son estereotipos sociales sobre algunos grupos o personas que otros se forman sin darse cuenta de ello. Pueden ser a favor o en contra, pero generalmente de una manera que es considerada injusta.

Hutchinson, quien trabaja como entrenador personal, hizo noticia en junio cuando fue fotografiado en una protesta de Black Lives Matter en Londres cargando a un contramanifestante herido para llevarlo a un lugar seguro.

Enrique, quien habló desde su casa en California, lo elogió por su actitud desinteresada.

Usted simplemente entró, hizo lo que era necesario y salvó una vida, le dijo. Y al hacerlo cambió el discurso sobre estas protestas.

Hutchinson dijo que había ido a las protestas para asegurarse de que los manifestantes no hicieran algo de lo que pudieran arrepentirse.

No estábamos sólo protegiendo a los jóvenes manifestantes negros, estábamos protegiendo a todo el mundo. Y, como resultó, a alguien del otro bando, dijo.