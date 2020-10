Oprah recomienda 7 libros que la han ayudado e inspirado

Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina en Estados Unidos y la pandemia del coronavirus, Oprah Winfrey dejó de lado su usual recomendación de un libro para su club de lectores y citó en vez siete de sus favoritos, desde los emblemáticos ensayos de James Baldwin en The Fire Next Time (La próxima vez el fuego) hasta la colección de poemas de Mary Oliver Devotions.

Winfrey tituló sus selecciones The Books That Help Me Through, obras que valora por su capacidad de consolar, inspirar, e iluminar.

Es una mezcla de ficción, poesía, no ficción y espiritualidad, libros que conozco y en los que confío y que revisito una y otra vez, dijo el lunes en un comunicado.

Su nueva lista, anunciada en sociedad con Apple, incluye la guía espiritual de Eckhart Tolle The Power of Now (El poder del ahora) y una novela clásica que seleccionó en 1996 para su club de lectores, Song of Solomon (La canción de Salomón) de Toni Morrison.

También eligió el galardonado libro de Ta-Nehisi Coates sobre raza y violencia policial, Between the World and Me (Entre el mundo y yo); The Soul of America: The Battle For Our Better Angels del historiador Jon Meacham; y una antología editada por la poeta laureada estadounidense Joy Harjo, When the Light of the World Was Subdued, Our Songs Came Through: A Norton Anthology of Native Nations Poetry.

Winfrey ahondará más profundo en cada libro en Instagram, según un comunicado de prensa emitido el lunes, pero no transmitirá ninguna entrevista con los autores por Apple TV Plus como ha hecho desde que se asoció con Apple en 2019. Winfrey planeaba una nueva selección cada dos meses; la última fue Caste de Isabel Wilkerson, anunciada a principios de agosto.

Su vocera, Chelsea Hettrick, dijo que los siete libros anunciados el lunes servirían como un puente entre selecciones, y que no se ha fijado un plazo firme para el futuro.

Este año ha traído tantos cambios sin precedentes en general. Reevaluaremos en las próximas semanas el plan de selección y el plazo para el resto de 2020, indicó.