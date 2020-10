Yatra aprovecha la pandemia para tomar clases de guitarra

algo que calificó como "una muy linda sorpresa. Y fungió como anfitrión de los Premios de la Herencia Hispana, donde además fue galardonado con el Premio Inspira.

No era la primera vez que hacía de maestro de ceremonias. Ya había presentado los Premios Juventud y próximamente aparecerá como conductor de Conecta y canta, un reality mexicano para niños y adolescentes que tendrá como jurado a Mario Domm de Camila, Poncho Lizárraga de La Banda El Recodo y la youtuber Kenia Os.

Me encanta que he ido descubriendo otras facetas, como el rol de presentador... Como que es algo que me fluye naturalmente, dijo Yatra, señalando que, aunque nunca se imaginó en este rol cuando comenzó su carrera, una de las cosas que más disfruta es compartir con la gente.

Es algo que sin duda ha echado de menos durante la pandemia: Yo necesito eso. El contacto con las personas.

