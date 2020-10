Desestiman demanda de acusador de Michael Jackson

Un juez desestimó la demanda de uno de dos hombres que alegan que Michael Jackson abusó de ellos en el documental de HBO Leaving Neverland.

El juez de la Corte Superior del condado de Los íngeles, Mark A. Young, dictó el martes que James Safechuck, de 42 años, no puede demandar a las dos empresas que poseía Jackson, MJJ Productions Inc. y MJJ Ventures Inc., a las cuales acusa en la demanda.

Young dijo que el caso de Safechuck no demuestra que tuvo una relación con las empresas que habría requerido que éstas lo protegieran de Jackson.

Nos complace que la corte haya desestimado el caso del señor Safechuck al decidir que no tenía argumentos para presentar tal demanda, dijeron los abogados de los herederos de Jackson, Howard Weitzman y Jonathan Steinsapir, en un comunicado.

El abogado de Safechuck no respondió un email en busca de declaraciones.

Es la segunda ocasión que el caso de Safechuck, presentado en 2013, es desestimado. Un juez lo desestimó en 2017, pero una corte de apelaciones lo revivió este año luego que el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una nueva ley que les da más tiempo para demandar a quienes afirman que fueron víctimas de abuso sexual de menores.

Una demanda similar presentada por Wade Robson, quien también aparece en Leaving Neverland, fue restablecida por la corte de apelaciones y sigue en curso.

Los herederos de Jackson han negado enérgica y reiteradamente que el cantante abusara de alguno de ellos, y demandaron a HBO por Leaving Neverland.

The Associated Press no suele nombrar a las víctimas de abuso sexual, pero Robson y Safechuck han denunciado públicamente y han aprobado el uso de sus nombres y sus rostros.