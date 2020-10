Evolución personal de Chelsea Handler inspira especial de TV

al hablar sobre la trágica muerte de su hermano Chet y cómo esto fracturó a su familia por siempre. El joven de 22 años cayó por un acantilado durante una excursión en Jackson Hole, Wyoming cuando Handler tenía 9 años.

Cuando vi lo que pasó con mi familia tras la muerte de mi hermano¦ recuerdo que me dije, ˜Ok, vas a ser fuerte. No vas a llorar. No vas a llorar más nunca frente a nadie, recordó. 'Vas a crecer y jamás vas a depender de un hombre de nuevo'.

Mientras hablaba con su terapeuta, Handler descubrió que realmente nunca vivió el duelo de esa tragedia, y de muchas maneras, eso pasó a definir mucho en su vida. La también autora de Life Will Be the Death of Me conocida por su franqueza y sinceridad, ya no quiere que la tragedia de su hermano la consuma, y por eso le presenta a sus fans una perspectiva diferente al narrar su evolución.

Siempre he sido muy personal. Sea lo que sea que saco, siempre es sobre lo que estoy pasando en ese momento, dijo. Puedo hacer que las cosas sean chistosas, pero quería tener un poquito más de peso respecto a lo que había sacado antes en cuanto a standup. Así que, fue un reto.

Nota del editor: El lenguaje en la cita del 2do párrafo puede resultar ofensivo para algunos lectores.

