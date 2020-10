Trump publica entrevista con "60 Minutes" antes que programa

comentó que no podía creer que, después del evento en la Casa Blanca en el que varias personas contrajeron el coronavirus, el presidente no recomendara firmemente a la población utilizar mascarillas durante sus actos de campaña.

Le decimos a las personas que usen mascarillas, recalcó Trump.

No, no es cierto, respondió Stahl.

También tocó un punto muy sensible para Trump al comentar que sus mítines solían ser más grandes. El mandatario se opuso a esa descripción y se quejó de que Stahl estaba siendo negativa.

Trump mencionó acusaciones no demostradas en contra del hijo de Biden, Hunter, y su trabajo en el extranjero, señalando que es uno de los mayores escándalos que hemos visto y tú no le estás dando cobertura.

Porque no se puede comprobar", indicó Stahl.

La presentadora le preguntó a Trump sobre su comportamiento en redes sociales, y si se sentía responsable por las profundas divisiones en la ciudadanía. Sólo son ataques, ataques, ataques, ataques, ataques, comentó Stahl.

No son ataques, respondió Trump. Son defensas de los ataques.

Cuando una voz en off intentó darles a los dos un aviso de que quedaban cinco minutos restantes en la entrevista, Trump dijo: Creo que hemos tenido suficiente", se levantó y se fue. Se negó a participar en una breve aparición planeada con Pence.

Cuando Stahl se sentó con Pence, le preguntó sobre lo que acababa de pasar.

Lesley... el presidente Trump es una persona que dice lo que piensa, respondió el vicepresidente. Creo que es una de las mayores fortalezas que ha tenido como presidente de los Estados Unidos. El público estadounidense siempre sabe sus posturas, y él siempre está dispuesto a presentar sus argumentos al pueblo estadounidense y los argumentos a favor del progreso que ha tenido en los últimos tres años y medio.

Hacia el final de la entrevista, Stahl dijo que ambos republicanos habían insultado a 60 Minutes al dar discursos de campaña en lugar de responder a las preguntas.

Existe esta cierta expectativa de que las personas en el poder den la cara y respondan preguntas del público, dijo. No de mi parte, del público, y siento que no hicieron eso, y eso me molesta.

Bueno, Lesley, aprecio el discurso que acabas de dar, respondió Pence. Pero yo he respondido a todas tus preguntas y he hablado de las cosas que le importan al pueblo estadounidense. El pueblo de Estados Unidos quiere a un presidente que dé prioridad a la salud de los estadounidenses.

Stahl se rió.

Mira lo que estás haciendo, comentó. Estás dando un discurso.

Pence continuó.

CBS News dijo que la decisión de la Casa Blanca de difundir las grabaciones no tenía precedentes y que fue una violación a un acuerdo que tenía la cadena con el gobierno.