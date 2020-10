Obama critica a Trump, llama a votar "como nunca antes"

El expresidente Barack Obama fustigó el miércoles la forma en que el presidente Donald Trump ha enfrentado al coronavirus, su culpabilidad en la discordia nacional y su aptitud general para el puesto en su primera presentación pública de la campaña en favor de su exvicepresidente, el candidato demócrata Joe Biden.

A menos de dos semanas del día de las elecciones, Obama utilizó su mitin en Filadelfia frente a asistentes en sus automóviles para asegurarles a los votantes que Biden y su compañera de fórmula Kamala Harris pueden reparar un país fracturado. Elogió los méritos de la democracia y la ciudadanía como valores humanos que Estados Unidos debe acoger de nuevo.

Estados Unidos es un lugar bueno y decente, pero simplemente hemos visto tantos disparates y tanto ruido que a veces es difícil recordarlo", dijo Obama, tras pasarse gran parte de su discurso de 35 minutos criticando a Trump por ser incapaz de tomarse en serio su trabajo y estar interesado solamente en sí mismo.

Les estoy pidiendo que recuerden lo que este país puede ser, dijo Obama. Les pido que crean en la capacidad de Joe y Kamala para sacar al país de estos tiempos oscuros y ayudarnos a reconstruirlo mejor.

La visita de Obama a Filadelfia resalta el significado de Pensilvania, el estado que ayudó a darle la Casa Blanca a Trump hace cuatro años. Pensilvania es el estado electoralmente disputado que Biden ha visitado más en esta campaña.

Trump también le ha dado prioridad, a sabiendas de que su sendero a una victoria podría estrecharse considerablemente sin los 20 votos electorales del estado. El miércoles visitó Erie, uno de un puñado de condados que Obama ganó dos veces antes de que respaldase a Trump.

Obama prestó especial atención a los votantes desilusionados, incluyendo los hombres negros y a los progresistas recelosos de Biden. Los llamó a no ausentarse de las urnas el 3 de noviembre, diciendo que la complacencia de algunos votantes liberales es lo que ayudó a que Trump ganara hace cuatro años.

Lo que hagamos en estos próximos 13 días va a importar por decenios, dijo Obama. El hecho de que no recibamos 100% de lo que queremos inmediatamente no es una buena razón para no votar.

Al igual que en su discurso hace dos meses en la Convención Nacional Demócrata, Obama no se contuvo a la hora de criticar a su sucesor. Esta vez, no obstante, empleó el humor, el sarcasmo y la incredulidad propios de un acto de campaña. Sin corbata y con la camisa arremangada, el exmandatario se paró en un escenario delante de partidarios en autos que lo miraban en una pantalla y respondieron a sus ataques a Trump con bocinazos de aprobación.

Nunca pensé que Donald Trump adoptaría mi visión ni continuaría mis políticas, pero sí esperaba por el bien del país que podría mostrar algún interés en tomarse en serio su trabajo, dijo Obama. Trump quiere todo el crédito por la economía que heredó y ninguna culpa por la pandemia que ignoró.

Obama dijo que el futuro del país está en juego en las elecciones.

Tenemos que votar como nunca antes, afirmó. Y no dejar duda alguna.

Barrow reportó desde Atlanta.