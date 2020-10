Jeff Bridges dice que tiene linfoma, cita buen pronóstico

Jeff Bridges informó que recibe tratamiento por linfoma y que el pronóstico es bueno.

El actor de 70 años canalizó su personaje de The Dude en The Big Lebowski (El gran Lebowski) al dar a conocer su diagnóstico el lunes por la noche en un comunicado en redes sociales.

Dijo que entiende que su enfermedad es grave y expresó gratitud por su familia, amigos y equipo médico. Prometió mantener a sus seguidores al tanto de su recuperación.

Bridges ha sido nominado al Oscar en siete ocasiones por películas que incluyen Starman (Starman, el hombre de las estrellas), True Grit (Temple de acero) y The Last Picture Show (La última película). Ganó un Premio de la Academia en 2010 por Crazy Heart (Loco corazón) y más recientemente fue postulado por su papel de un alguacil canoso en Hell or High Water (Enemigo de todos).

El afable Bridges es considerado realeza de Hollywood. Es hijo de los actores Lloyd y Dorothy Bridges, ambos fallecidos en 1998.