Hombre es arrestado por muerte de Thomas Jefferson Byrd

La policía de Atlanta anunció el viernes que hizo un arresto por la muerte a tiros del actor Thomas Jefferson Byrd.

Detectives de homicidios obtuvieron el miércoles una orden para el arresto de Antonio Demetrice Rhynes, de 30 años, por un cargo de homicidio basados en evidencia y pistas de ciudadanos. Los oficiales lo arrestaron el viernes en la madrugada, dijo el oficial Steve Avery en un correo electrónico.

Rhynes será llevado a la prisión del condado de Fulton una vez sea procesado, dijo Avery. No estaba inmediatamente claro si tenía un abogado que pudiera hacer declaraciones sobre su arresto.

La policía rechazó revelar más información, argumentando que la investigación está en curso. Las autoridades compartieron imágenes de dron del momento de arresto en un edificio de apartamentos en las que se puede ver a un hombre con pantalones cortos y sin camisa con las manos en alto.

Famoso por sus papeles en las películas de Spike Lee, Byrd apareció muerto cerca de la 1:45 de la mañana el 3 de octubre cerca de su casa en el suroeste de Atlanta. Le habían disparado varias veces por la espalda. Las autoridades habían ofrecido una recompensa de 10.000 dólares por información que llevara a algún arresto.

Byrd actuó en películas como Clockers (Clockers: Hermanos de sangre), Chi-Raq, Bamboozled, He Got Game (No perdonarás) y Da Sweet Blood of Jesus. También era actor de teatro y fue nominado a un Tony en 2003 por su papel en la reposición de Broadway de Ma Rainey™s Black Bottom, coprotagonizada por Whoopi Goldberg y Charles S. Dutton.