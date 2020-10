Dayanara Torres se desnuda para hablar de melanoma

Hace casi dos años, Dayanara Torres inspiró a muchos seguidores a acudir al dermatólogo tras anunciar públicamente que padecía cáncer de piel en estadio III. Ahora, la modelo, actriz y ex Miss Universo puertorriqueña lleva sus esfuerzos más allá como parte de la campaña #GetNaked (#Desnúdate) de la Melanoma Research Foundation (MRF).

(Estoy) feliz de hacer esta campaña, dijo Torres en una entrevista reciente con The Associated Press desde su casa en Los íngeles. Había muchas cosas que yo no sabía, muchos conceptos erróneos que yo tenía acerca del melanoma, ... y yo dije, ˜si yo que pensaba que lo sabía todo y no sabía absolutamente nada™... mejor decirlo, que la gente se chequee.

Según la MRF, la principal organización independiente dedicada a la investigación del melanoma en Estados Unidos, Torres sobrevivió la forma más letal de cáncer de piel. En un comunicado emitido a principios de mes para darle la bienvenida a la campaña, destacó que desde que compartió su diagnóstico en febrero 2019, dermatólogos reportaron un incremento significativo en los exámenes de piel a pacientes hispanos.

Muchos nuevos pacientes citaron su historia al momento de hacer una cita, un fenómeno que llamaron the Dayanara Effect, o el efecto Dayanara.

Admiramos el compromiso de Dayanara por crear conciencia entre millones de personas en comunidades alrededor del mundo que pensarían que no están en riesgo, dijo la directora ejecutiva de MRF, Kyleigh LiPira. Al compartir su historia a través de la campaña #GetNaked ayudará a acabar con el peligroso mito de que el melanoma sólo afecta a personas mayores o de piel clara, cuando la realidad es que no discrimina por edad, raza o género “ todo el mundo está en riesgo.

El caso de Torres comenzó mucho antes de su diagnóstico, cuando se descubrió un lunar nuevo detrás de la pierna derecha al que no le dio mucha importancia. Con el tiempo notó que iba creciendo y cambiando de forma, pero al no estar en un lugar muy visible, por momentos lo olvidaba y lo fue dejando pasar.

Creo que fue como después de siete años que me vine a chequear, dijo recordando que fue su entonces prometido, Louis D™Esposito, quien la exhortó a acudir al médico. Ya para entonces tenía melanoma metastásico.

Tras someterse a una cirugía que abarcó pierna, rodilla y muslo y que requirió 77 puntos de sutura, pasó un año realizándose tratamientos de infusión y radiación cada tres semanas que la dejaban agotada. El apoyo y la compañía de su familia y amigos, dijo, fue lo que la ayudó a mantener los ánimos.

A principios de 2000 todos sus exámenes dieron negativo. Desde entonces, y por los próximos dos años, debe revisarse cada tres meses para asegurarse de que el cáncer no regrese.

Admitió que el cáncer le cambió la vida y la perspectiva de muchas cosas y le enseñó a prestarle atención a lo que de verdad merece atención, incluida ella misma, pues como madre trabajadora de dos hijos (con su exesposo Marc Anthony) rara vez se pone en primer lugar.

Yo creo que fue el momento preciso de decirme ˜yo también me tengo que cuidar™. Si yo le veo un puntito a un hijo mío, saco la cita para hoy... porque eso es lo que hace uno como mamá. Y cuando es uno, se echa para atrás.

Su experiencia la hizo entender que cuidarse no significa ser egoísta: Al contrario, yo tengo que estar bien si quiero seguir cuidando a mi familia.

Según la MRF, el melanoma es uno de los cánceres de más rápido crecimiento en Estados Unidos y puede afectar a hombres y mujeres de todas las edades, razas y tipos de piel.

Torres es autora del libro Casada conmigo: Cómo triunfé después del divorcio y jurado de la competencia de Univision Mira quién baila, que ella misma ganó en 2017. Recientemente firmó contrato con una compañía en Puerto Rico para crear una línea de productos para el hogar que lanzaría el Día de la Madre de 2021, y durante la pandemia dijo que también ha estado escribiendo un nuevo libro, aunque de momento no pudo ofrecer detalles.

