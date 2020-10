Manolo Caro revisita secretos de familia en España de Franco

Me parece aterrador y si no revisitamos qué hemos pasado por ese lugar y cómo la historia lo marcó, vamos a seguir cometiendo errores, dijo Caro. Los estamos repitiendo, y eso es lo desagradable, lo triste y lo que me angustia. Esto está sucediendo hoy en muchas partes del mundo.

La serie transcurre en edificios imponentes, con diálogos tensos pero muchas veces con voces atenuadas. Para el actor Carlos Cuevas, quien interpreta a un viejo amigo de Gabino y hermano de su prometida, el ambiente represivo hacía que la gente de la época viviera en una especie de bola de cristal.

Mis padres (que son catalanes) me cuentan que cuando tenían mi edad cruzaban a Francia para ver las películas que (en España) estaban censuradas por la dictadura, dijo. Es verdad que el contexto tiene un peso muy importante en los personajes. A mí me da mucha pena pensar en lo que podían haber llegado a hacer si no hubiera sido por el contexto.

Hernández, Premio Benois de la Danse 2018, debuta como actor con su papel de Lázaro. Dijo que él y Caro buscaron proyectar una imagen atractiva del ballet para el público masivo, incluyendo jóvenes que pudiesen estar interesados en adentrarse en este arte.

Al final lo trataba de ver como un baile, como una coreografía, dijo Hernández. Lo que sí fue interesante es darme cuenta en los diferentes tonos, normalmente en el escenario es algo mucho más melodramático. Encontrar el tono adecuado fue donde el trabajo de Manolo y de mis compañeros (de elenco) fue fundamental.

Carlo también lo impulsó a investigar sobre el ballet en ese momento histórico. Indagaron qué tipo de danza se estaba produciendo, qué tipo de teatro y cómo era la vida de un bailarín de la época.

Sirvió hacer esa investigación para poder entender más o menos que el ballet en México apenas se estaba profesionalizando y de ahí nació el deseo de Lázaro de tener una carrera en Europa, dijo Hernández, quien es bailarín principal del Ballet Nacional de Inglaterra y ha desarrollado su carrera en compañías de San Francisco, Holanda y Roma, entre otras. Yo me encontré con esa misma situación 70 años después, cuando decido dedicarme al ballet en México.