Malone, Bad Bunny y BTS listos para los Premios Billboard

por ejemplo, fueron postulados al Grammy en enero. When We All Fall Asleep, Where Do We Go? de Eilish, que obtuvo el Grammy al álbum del año, compite con el disco de Malone por el premio al mejor álbum Top 200 de Billboard, junto con Thank U, Next de Ariana Grande, lanzado en octubre de 2018, y Lover de Swift en lugar de su más reciente Folklore.

Algunos de los nominados incluso fueron grandes contendientes en los Premios MTV a los Videos Musicales de 2019, entregados hace más de un año, como el megaéxito de Lil Nas X Old Town Road y el himno de Lizzo Truth Hurts.

Entre otros candidatos a los Billboard está Kanye West, quien lanzó dos discos góspel el año pasado. Compite por nueve premios, incluyendo mejor artista góspel y mejor artista cristiano, mientras que cuatro de los cinco temas nominados a mejor canción góspel son de West.

Whitney Houston, quien murió en 2012, está nominada a mejor canción dance/electrónica por Higher Love, en una versión del DJ y productor noruego Kygo. Houston lanzó originalmente Higher Love de Steve Winwood como un bonus track sólo para Japón en su álbum de 1990 I™m Your Baby Tonight. El remix dance de Kygo se convirtió en un éxito internacional tras su lanzamiento el año pasado.

Otros difuntos nominados son el rapero Juice WRLD, quien murió en diciembre y actualmente domina las listas de popularidad y servicios de streaming con su primer álbum póstumo, Legends Never Die, y el superastro de la música electrónica Avicii, nominado a mejor artista dance/electrónico y mejor álbum dance/electrónico por Tim, en el que estaba trabajando cuando falleció en 2018 y que fue luego terminado por sus productores y familia.