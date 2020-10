Stevie Wonder lanza 2 canciones, actualiza sobre su salud

irán a Feeding America. Los raperos Busta Rhymes, Rapsody, Cordae y Chika aparecen en Can™t Put It In the Hands of Fate y Wonder dijo que planea incluir ambas canciones en un nuevo EP.

Explicó que Can™t Put It In the Hands of Fate era originalmente una canción sobre una relación, pero que ajustó la letra después de pensar dónde estamos en el mundo y cómo este es el momento más crucial.

El cambio es ahora mismo. No podemos dejarlo en manos del destino. Nadie tiene tiempo para esperar, señaló. No podemos dejar en manos del destino encontrar una cura para este terrible virus. Tenemos que ponernos de rodillas y rezar o lo que sea que ustedes hagan.

Quiero que todo el mundo esté bien, no importa de qué color sean porque yo de hecho no veo colores, dijo el músico, quien es ciego. Ustedes ven colores, no actúen como si no, ustedes sí los ven. Yo no veo su color visual pero sí siento su alma, sí siento su espíritu. Veo el color de su espíritu y su alma y estoy viendo demasiados espíritus y almas que no sienten amor, que es lo que se supone que debemos sentir unos por otros.