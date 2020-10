Francia lanza campaña para influenza en medio de coronavirus

Francia lanzó el martes una campaña de vacunación para la influenza con el objetivo de evitar otra epidemia en momentos en que el coronavirus se disemina rápidamente.

Las autoridades de salud emitieron recomendaciones especiales para prevenir la escasez de la vacuna, que temen pudiera ocurrir en medio de creciente demanda debido a la pandemia de COVID-19.

El personal médico recibió recomendaciones de reservar la vacuna inicialmente para los pacientes prioritarios, incluyendo personas de 65 años o mayores, embarazadas y aquellos que sufren de problemas respiratorios y otras enfermedades. A otros se les recomendó esperar hasta diciembre.

La campaña fue lanzada en momentos en que las autoridades reportan un rápido incremento de los casos de infecciones con coronavirus, con más personas ingresadas en hospitales. Los pacientes de COVID-19 ocupan ahora más de 42% de las camas en cuidados intensivos en la región de París.

Sylvie Ducamp, de 73, estuvo entre los primeros pacientes en vacunarse para la influenza en una farmacia en París el martes por la mañana.

Recibir la vacuna de influenza te ayuda a no confundir los síntomas de la influenza con el COVID-19 y ayuda a los médicos, le dijo a The Associated Press.

Karima Ameri, de 45, dice que su médico le recomendó vacunarse pronto para evitar una potencial escasez porque más y más personas quieren vacunarse por temor a verse debilitadas por la influenza y contraer COVID-19.

El ministro de Salud Olivvier Veran dijo que Francia pidió 15,5 millones de dosis, 30% más respecto del año pasado.

El invierno pasado, aproximadamente 52% de las personas mayores de 65 años recibieron la vacuna para la influenza, de acuerdo con las autoridades de salud. Este año, el objetivo es alcanzar al 75%.