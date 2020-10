Programa Mundial de Alimentos gana el Nobel de la Paz

ha sido un inusual ejemplo reciente del internacionalismo liderado por Estados Unidos.

David Beasley, el director ejecutivo del PMA, dijo que el premio es para todo su equipo.

Sé que yo no merezco un premio como éste, sino que es para todos los hombres y mujeres en todo el mundo del Programa Mundial de Alimentos y nuestros socios que ponen sus vidas en riesgo todos los días para ayudar a aquellos que lo necesitan. Eso es inspirador y alentador, comentó Beasley a The Associated Press vía telefónica desde Níger.

El personal del PMA en Níger felicitó a Beasley con vítores y aplausos cuando salió para dirigirse a una multitud luego del anuncio. Yo no lo gané, ustedes lo ganaron, les dijo.

El Comité del Nobel dijo que el problema de la hambruna se ha vuelto a agudizar en los últimos años, entre otras cosas porque la pandemia de coronavirus se ha sumado a las dificultades que enfrentan millones de personas en todo el mundo.

En total, el PMA calcula que actualmente 690 millones de personas sufren alguna forma de hambre en el mundo.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que estaba encantado de que el premio se otorgó al primero en responder en la primera línea de la inseguridad alimentaria. Fue el noveno premio para la ONU o alguna de sus agencias.

En un mundo de abundancia, es inconcebible que cientos de millones de personas se acuesten cada noche con hambre, dijo Guterres. Millones más están ahora en el precipicio de la hambruna a causa de la pandemia de COVID-19.

El comité del Nobel pidió a los gobiernos garantizar que el PMA y otras organizaciones de ayuda reciban el apoyo financiero necesario para alimentar a millones en países como Yemen, Congo, Nigeria y Sudán del Sur.

El Nobel de Medicina fue otorgado a los estadounidenses Harvey J. Alter y Charles M. Rice y al británico Michael Houghton por descubrir el virus de la hepatitis C, que destroza el hígado. El de Física recayó en el británico Roger Penrose, el alemán Reinhard Genzel y en la estadounidense Andrea Ghez por sus avances en la comprensión de los agujeros negros.

La poeta estadounidense Louise Glí¼ck recibió el Nobel de Literatura en la víspera por su obra franca e intransigente. La próxima semana se dará a conocer el ganador del premio en Economía.

Jordans informó en Berlín y Gera en Varsovia, Polonia. Los periodistas de The Associated Press David Keyton en Estocolmo; Karl Ritter, Nicole Winfield, Patricia Thomas en Roma; Cara Anna en Johannesburgo y Jamey Keaten en Ginebra contribuyeron a este despacho.